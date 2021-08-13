https://ru.sputnik.md/20210813/spetskomissiya-sobralas-na-zasedanie-43875464.html

Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание

Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание

Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание

2021-08-13T13:07+0300

2021-08-13T13:07+0300

2021-08-13T13:07+0300

коронавирус

в молдове

молдова

правительство молдовы

минздрав

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья собирается на заседание в пятницу, в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Как отметили в ведомстве, заседание комиссии проведет премьер Наталья Гаврилица. Напомним, в последние несколько дней в Молдове увеличивается количество новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки. Также молдавские власти прогнозируют новую волну заражений. В частности, глава Минздрава заявила, что "новая волна понемногу приближается, и она станет войной невакцинированных".

https://ru.sputnik.md/20210713/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre-35501344.html

молдова

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, правительство молдовы, минздрав, наталья гаврилица