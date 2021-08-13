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Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
2021-08-13T13:07+0300
2021-08-13T13:07+0300
коронавирус
в молдове
молдова
правительство молдовы
минздрав
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья собирается на заседание в пятницу, в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Как отметили в ведомстве, заседание комиссии проведет премьер Наталья Гаврилица. Напомним, в последние несколько дней в Молдове увеличивается количество новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки. Также молдавские власти прогнозируют новую волну заражений. В частности, глава Минздрава заявила, что "новая волна понемногу приближается, и она станет войной невакцинированных".
https://ru.sputnik.md/20210713/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre-35501344.html
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в молдове, молдова, правительство молдовы, минздрав, наталья гаврилица

Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание

13:07 13.08.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariАлла Немеренко
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове соберется спецкомиссия на внеплановое заседание. Члены комиссии во главе с премьер-министром обсудят эпидемиологическую ситуацию в стране.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья собирается на заседание в пятницу, в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Как отметили в ведомстве, заседание комиссии проведет премьер Наталья Гаврилица.

"После, в 16.00, министр здравоохранения Алла Немеренко проведет брифинг, на котором расскажет о принятых мерах", - уточнили в пресс-службе кабмина.

Spital - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
Общество
В Молдове ожидается новая волна заражений COVID-19 в августе – сентябре
13 июля, 15:28
582
Напомним, в последние несколько дней в Молдове увеличивается количество новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки. Также молдавские власти прогнозируют новую волну заражений. В частности, глава Минздрава заявила, что "новая волна понемногу приближается, и она станет войной невакцинированных".
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