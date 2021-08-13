https://ru.sputnik.md/20210813/spetskomissiya-sobralas-na-zasedanie-43875464.html
Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
2021-08-13T13:07+0300
2021-08-13T13:07+0300
2021-08-13T13:07+0300
коронавирус
в молдове
молдова
правительство молдовы
минздрав
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья собирается на заседание в пятницу, в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Как отметили в ведомстве, заседание комиссии проведет премьер Наталья Гаврилица. Напомним, в последние несколько дней в Молдове увеличивается количество новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки. Также молдавские власти прогнозируют новую волну заражений. В частности, глава Минздрава заявила, что "новая волна понемногу приближается, и она станет войной невакцинированных".
https://ru.sputnik.md/20210713/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre-35501344.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, правительство молдовы, минздрав, наталья гаврилица
Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
В Молдове соберется спецкомиссия на внеплановое заседание. Члены комиссии во главе с премьер-министром обсудят эпидемиологическую ситуацию в стране.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья собирается на заседание в пятницу, в 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Как отметили в ведомстве, заседание комиссии проведет премьер Наталья Гаврилица.
"После, в 16.00, министр здравоохранения Алла Немеренко проведет брифинг, на котором расскажет о принятых мерах", - уточнили в пресс-службе кабмина.
Напомним, в последние несколько дней в Молдове увеличивается количество новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки. Также молдавские власти прогнозируют новую волну заражений. В частности, глава Минздрава заявила
, что "новая волна понемногу приближается, и она станет войной невакцинированных".