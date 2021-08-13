https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html
Обновлен список противоэпидемических ограничений в Молдове
Обновлен список противоэпидемических ограничений в Молдове
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в пятницу утвердила новый список противоэпидемических мер
2021-08-13T21:21+0300
2021-08-13T21:21+0300
2021-08-13T21:49+0300
коронавирус
граница
минздрав
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в пятницу утвердила новый список противоэпидемических мер.Документ вступит в силу в понедельник, 16 августа. Сообщается, что новые ограничения были введены на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса.Проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%, но не более 250 человек. Люди должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить распределение не менее четырех квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.Организация массовых мероприятий на открытом пространстве при условии ношения масок допускается в случае, когда невозможно соблюсти физическую дистанцию между людьми не менее 1 метра. Маска должна закрывать не только рот, но и нос.Агентству электронного управления вместе с Минздравом и МВД поручено разработать цифровой сертификат вакцинации и тестирования на COVID-19 до 1 октября 2021 года.В этот же срок должна быть завершена работа по созданию электронной системы по заполнению Эпидемиологической карты для пассажиров, которые пересекают границы Молдовы.Кроме того, документом предусмотрена разработка мобильного приложения, которое поможет отслеживать соблюдение режима самоизоляции.
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граница, минздрав, в молдове, молдова
Обновлен список противоэпидемических ограничений в Молдове
21:21 13.08.2021 (обновлено: 21:49 13.08.2021)
Ведомствам поручено разработать электронный сертификат вакцинации и мобильное приложение для тех, кто находится в карантине.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в пятницу утвердила новый список
противоэпидемических мер.
Документ вступит в силу в понедельник, 16 августа. Сообщается, что новые ограничения были введены на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса.
Проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%, но не более 250 человек. Люди должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить распределение не менее четырех квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.
Организация массовых мероприятий на открытом пространстве при условии ношения масок допускается в случае, когда невозможно соблюсти физическую дистанцию между людьми не менее 1 метра. Маска должна закрывать не только рот, но и нос.
Агентству электронного управления вместе с Минздравом и МВД поручено разработать цифровой сертификат вакцинации и тестирования на COVID-19 до 1 октября 2021 года.
В этот же срок должна быть завершена работа по созданию электронной системы по заполнению Эпидемиологической карты для пассажиров, которые пересекают границы Молдовы.
Кроме того, документом предусмотрена разработка мобильного приложения, которое поможет отслеживать соблюдение режима самоизоляции.