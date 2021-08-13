https://ru.sputnik.md/20210813/sputnikpro-raskrutitsya-youtube-43890915.html

SputnikPro: как "раскрутиться" на YouTube

SputnikPro: как "раскрутиться" на YouTube

В ходе мастер-класса просветительского проекта SputnikPro специалисты рассказали, как "раскрутиться" на YouTube

2021-08-13T18:58+0300

2021-08-13T18:58+0300

2021-08-13T19:14+0300

общество

тирасполь

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sputnikpro — международный просветительский проект

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ТИРАСПОЛЬ, 13 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В ходе мастер-класса просветительского проекта SputnikPro медиаспециалисты Мария Крузе и Дмитрий Буданцев поделились собственным опытом создания цепляющего видеоконтента и его раскрутки на YouTube. Они отметили несколько приемов для ведения успешного канала.Живой и доступный YouTubeКрупнейшая видеоплатформа продолжает стремительно расти, актуальность видеохостинга притягивает СМИ. На мастер-классе рассказали, как YouTube меняет журналистику."Если раньше блогеры стремились быть похожими на репортеров, то сейчас репортеры подражают блогерам. YouTube подразумевает формат отношений со зрителем на "ты". Здесь не нужен официоз. Нет четкой дистанцированности спикера от своей аудитории. YouTube позволяет давать обратную связь. Это живой диалог", - говорит начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня" Мария Крузе."Укрощение" алгоритмовYouTube - сложный организм. Его сердце качает контент согласно алгоритмам. Изучить их - значит получить формулу успешного канала. Важно понять системы, которые позволяют, например, передавать видеопродукт точечно малому количеству людей (из города/страны), либо распространять его на весь мир.Спикеры также настаивают внимательно приглядывать за YouTube Analytics, где собраны графики и отчеты. Это помогает отслеживать эффективность отдельных видео и канала в целом, оценивать аудиторию и ее поведение. Но что делать, если даже при таких расчетах случаются фиаско с просмотрами?"Там классная обвязка. Вы прописали теги всевозможные, проанализировали Analytics, но видео не "заходит". По нулям. Что можно сделать? Отмечу сразу, что точно не платное продвижение. Дело ваше. Но это нечестно. Спасти его можно ссылками, чтобы переходила аудитория с других платформ. Это перекрест аудитории. Например, вы можете выкладывать ваши видео в различные соцсети. Но важно здесь понимать, что не все социальные сети позволяют сделать ссылку на YouTube активной", - говорит Мария Крузе.Медиаспециалист описывает еще один ютуберский прием: размещать видео в группы соцсетей со схожей направленностью. Иногда нужно проанализировать описание содержания видео и переписать его, анализируя информационную повестку сегодняшнего дня. Но главный способ нарастить аудиторию – максимально понять ее. Это сближает и приводит на канал самых верных подписчиков."Метаданные - описание, заголовки, теги - важны. Но наберете вы за счет тегов тысячу просмотров. Некоторые авторы вообще никаких тегов не ставят и набирают. А почему? Потому что они хорошо со своей аудиторией познакомились и их подписчики хотят этот контент смотреть. Вот что важно – понимать все эти механизмы и использовать их в синергии", - уверен спикер Дмитрий Буданцев.Чтобы не получить страйк или бан, с технической стороны важно соблюдать авторские права – для этого пару раз в месяц не ленитесь читать обновления."Также обратите внимание на правила сообщества YouTube", - советуют спикеры. "Не допускайте ошибку начинающих ютуберов – удалять неудобные комментарии. Это испортит ваши рекомендации", - отмечают медиаспециалисты.ВидеоконтентYouTube-видео начинается со звука. По словам спикеров, приятное аудиовосприятие важнее визуальной составляющей. Чистый звук и отсутствие интершума – первый взятый барьер. Тем, у кого нет дорогой аппаратуры, - лайфхак.Следующий шаг к зрителю – монтаж. Это возможность проработать образы, создать так называемые визуальные качели. Чем динамичнее монтаж – тем интересней подписчикам. Вступление должно быть захватывающим. Для восприятия важны первые 15 секунд ролика. Для освоения технической части резки-клейки кадров Дмитрий Буданцев рекомендует "библию монтажера" - книгу А. Г. Соколова "Монтаж. Телевидение, кино. Видео. Учебник".Для наглядности спикеры МИА "Россия сегодня" демонстрируют YouTube-канал Sputnik с аудиторией 313 тысяч подписчиков. Медиаспецы нашли свой способ просто и ярко говорить о важном."Наша "фишка" – инфографика. Это очень важно – иметь свою отличительную черту, которая у зрителей будет ассоциироваться именно с вашим каналом. Это может быть цветовое оформление и другие ютуберские находки", - подчеркнула Мария Крузе.ProМненияВ живом диалоге участники семинара смогли задать спикерам свои вопросы и обменяться мнениями."В силу своей профессии некоторый багаж знаний я уже имел. Но тут я увидел, как именно предметно эти знания используются в медиасфере. Я учился по техническому заданию. Здесь я подчеркнул уже более профессиональную точку зрения не со стороны создания, например, печатной продукции, а со стороны психологической. Как на эту продукцию реагируют, и каким образом я могу менять их реакцию относительно изображения, которое я создаю", - поделился впечатлением блогер Николай Черных.Репортер Андрей Павленко в своем вопросе спикерам столкнул две медиа-махины – видеохостинг и социальную сеть. Говорит, ответ специалистов совпал с его мнением.Двухчасовой мастер-класс в Тирасполе подытожила начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня":"Мне понравилась аудитория. Очень активная. Видно, что YouTube как площадка пользуется большим интересом. Это значит, что пришло время говорить неформальным языком. Сократился разрыв между представителями СМИ и обычными людьми. Я считаю, что это очень здорово и в скором времени появится много звезд в Приднестровье, молодых журналистов. Это очевидно", - подвела черту Мария Крузе.За участие в семинаре спикеров поблагодарил координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев. Он отметил важность продвижения имиджа России в медийном пространстве.О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ SputnikProSputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. Проект реализуется с марта 2018 года.За это время мастер-классы SputnikPro прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове, Греции, Грузии, Индии, Китае, Кыргызстане, Турции, Эстонии и Южной Осетии.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ru.sputnik.md/20210812/sputnikpro-youtube-kishinev-43851707.html

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тирасполь, youtube, sputnikpro — международный просветительский проект