https://ru.sputnik.md/20210813/strelba-v-tsentre-kishineva-chto-govorit-politsiya-43868485.html
Стрельба в центре Кишинева: что говорит полиция
Стрельба в центре Кишинева: что говорит полиция
Стрельба в центре Кишинева: что говорит полиция
2021-08-13T11:25+0300
2021-08-13T11:25+0300
2021-08-13T11:25+0300
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Четверо молодых людей, в том числе несовершеннолетняя, устроили прямо в центре Кишинева "игры" с использованием оружия. Правонарушители 19-20, а также 16 лет произвели несколько выстрелов на ходу.Инцидент произошел поздно вечером в четверг на проспекте Штефана чел Маре. Очевидцы позвонили в экстренную службу 112 и сообщили, что заметили группу из четырех человек, в руках одного из членов группы находился пистолет, из которого он стрелял на ходу. Компания шла по центральному проспекту столицы, свернув затем в парк Штефана чел Маре.Сотрудники правоохранительных органов обследовали район и обнаружили 12 стрелянных гильз. Подростков доставили в полицейскую инспекцию сектора Буюканы. Выяснилось, что разрешения на владение оружием ни у одного из стрелявших нет. Пистолет конфискован и отправлен на экспертизу.Случай запротоколирован, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210720/v-tsentre-kishineva-nayden-ubityy-svyaschennik-zaderzhany-podozrevaemye-35590875.html
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в молдове
Стрельба в центре Кишинева: что говорит полиция
Четверо молодых людей, в том числе один несовершеннолетний, вели стрельбу на улицах Кишинева. Правонарушителей доставили в полицию.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Четверо молодых людей, в том числе несовершеннолетняя, устроили прямо в центре Кишинева "игры" с использованием оружия. Правонарушители 19-20, а также 16 лет произвели несколько выстрелов на ходу.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг на проспекте Штефана чел Маре. Очевидцы позвонили в экстренную службу 112 и сообщили, что заметили группу из четырех человек, в руках одного из членов группы находился пистолет, из которого он стрелял на ходу. Компания шла по центральному проспекту столицы, свернув затем в парк Штефана чел Маре.
"Парк проверили, были обнаружены четыре человека - трое молодых людей и девушка, которые соответствовали описанию очевидцев. При досмотре один из членов компании достал из сумки пистолет, признав, что произвел из него несколько выстрелов, гуляя по улице ", - сообщили в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов обследовали район и обнаружили 12 стрелянных гильз.
Подростков доставили в полицейскую инспекцию сектора Буюканы. Выяснилось, что разрешения на владение оружием ни у одного из стрелявших нет. Пистолет конфискован и отправлен на экспертизу.
Случай запротоколирован, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.