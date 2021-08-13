https://ru.sputnik.md/20210813/tseremoniya-voennoy-prisyagi-proydet-bez-prisutstviya-rodnykh-minoborony-43871079.html

Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны

Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны

Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны

2021-08-13T12:00+0300

2021-08-13T12:00+0300

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общество

в молдове

присяга

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Молдавское оборонное ведомство обратилось к родителям и родственникам молодых людей, недавно призванных на военную службу в ряды Национальной армии в связи с проведением в пятницу церемонии военной присяги.Кроме того, как проинформировало ведомство, у солдат не будет предусмотренного четырехдневного отпуска."Мы знаем, что вы хотите присутствовать на церемонии приведения к присяге, но здоровье и безопасность ваших сыновей - превыше всего", - заявили в Министерстве обороны.

https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, присяга