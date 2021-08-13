https://ru.sputnik.md/20210813/tseremoniya-voennoy-prisyagi-proydet-bez-prisutstviya-rodnykh-minoborony-43871079.html
Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
2021-08-13T12:00+0300
2021-08-13T12:00+0300
2021-08-13T12:00+0300
общество
в молдове
присяга
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Молдавское оборонное ведомство обратилось к родителям и родственникам молодых людей, недавно призванных на военную службу в ряды Национальной армии в связи с проведением в пятницу церемонии военной присяги.Кроме того, как проинформировало ведомство, у солдат не будет предусмотренного четырехдневного отпуска."Мы знаем, что вы хотите присутствовать на церемонии приведения к присяге, но здоровье и безопасность ваших сыновей - превыше всего", - заявили в Министерстве обороны.
https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html
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Ирина Каруш
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в молдове, присяга
Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
Министерство обороны Молдовы выступило с обращением к родным призывников.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Молдавское оборонное ведомство обратилось к родителям и родственникам молодых людей, недавно призванных на военную службу в ряды Национальной армии в связи с проведением в пятницу церемонии военной присяги.
"К сожалению, из-за недавнего увеличения числа заражений COVID-19 в стране и распространения гораздо более агрессивного "дельта-штамма" вируса на массовые мероприятия были введены ограничения. Поэтому доступ на мероприятие для посетителей закрыт", - сообщает Минобороны.
Кроме того, как проинформировало ведомство, у солдат не будет предусмотренного четырехдневного отпуска.
"Мы знаем, что вы хотите присутствовать на церемонии приведения к присяге, но здоровье и безопасность ваших сыновей - превыше всего", - заявили в Министерстве обороны.