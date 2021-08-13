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Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
2021-08-13T12:00+0300
2021-08-13T12:00+0300
общество
в молдове
присяга
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Молдавское оборонное ведомство обратилось к родителям и родственникам молодых людей, недавно призванных на военную службу в ряды Национальной армии в связи с проведением в пятницу церемонии военной присяги.Кроме того, как проинформировало ведомство, у солдат не будет предусмотренного четырехдневного отпуска."Мы знаем, что вы хотите присутствовать на церемонии приведения к присяге, но здоровье и безопасность ваших сыновей - превыше всего", - заявили в Министерстве обороны.
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в молдове, присяга

Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны

12:00 13.08.2021
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© Photo : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaMilitari moldoveni, Armata Naţională a RM
Militari moldoveni, Armata Naţională a RM - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Министерство обороны Молдовы выступило с обращением к родным призывников.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Молдавское оборонное ведомство обратилось к родителям и родственникам молодых людей, недавно призванных на военную службу в ряды Национальной армии в связи с проведением в пятницу церемонии военной присяги.

"К сожалению, из-за недавнего увеличения числа заражений COVID-19 в стране и распространения гораздо более агрессивного "дельта-штамма" вируса на массовые мероприятия были введены ограничения. Поэтому доступ на мероприятие для посетителей закрыт", - сообщает Минобороны.

Кроме того, как проинформировало ведомство, у солдат не будет предусмотренного четырехдневного отпуска.
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"Мы знаем, что вы хотите присутствовать на церемонии приведения к присяге, но здоровье и безопасность ваших сыновей - превыше всего", - заявили в Министерстве обороны.
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