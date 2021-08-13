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Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику
Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику
Член Комитета по делам СНГ Государственной Думы России дал экспертную оценку встрече президента Молдовы Майи Санду с заместителем главы администрации... 13.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-13T09:00+0300
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Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику
Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику
Туров считает, что состоявшийся разговор между президентом Молдовы Майей Санду и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком можно назвать весьма позитивным. В том числе, это видно по заявлениям Майи Санду, которая правильно и прагматично подходит к внешней политике.
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Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику

09:00 13.08.2021 (обновлено: 09:53 13.08.2021)
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Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Член Комитета по делам СНГ Государственной Думы России дал экспертную оценку встрече президента Молдовы Майи Санду с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

"Визит, действительно, плодотворный. Достигнут ряд позитивных решений по направлениям и сферам деятельности. Это касается торговых взаимоотношений, и в том числе ситуации в Приднестровье, где в Колбасне хранятся военные боеприпасы", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова член Комитета по делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров.

Туров считает, что состоявшийся разговор между президентом Молдовы Майей Санду и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком можно назвать весьма позитивным. В том числе, это видно по заявлениям Майи Санду, которая правильно и прагматично подходит к внешней политике.

Она неполитизированно старается взаимодействовать со странами, включая Российскую Федерацию, как, наверное, основного экономического партнера. Мне кажется, что это хорошее начало разговора в новом формате между нашими странами.

Артем Туров - Sputnik Молдова
Артем Туров
член Комитета по делам СНГ Государственной Думы России
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