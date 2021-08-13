Туров: Майя Санду ведет прагматичную внешнюю политику

"Визит, действительно, плодотворный. Достигнут ряд позитивных решений по направлениям и сферам деятельности. Это касается торговых взаимоотношений, и в том числе ситуации в Приднестровье, где в Колбасне хранятся военные боеприпасы", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова член Комитета по делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров.