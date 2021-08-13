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Жертв все больше: Турция публикует новые данные о пострадавших от наводнений
Жертв все больше: Турция публикует новые данные о пострадавших от наводнений
Турция публикует новые данные о пострадавших от наводнений
2021-08-13T10:27+0300
2021-08-13T10:27+0300
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 27, передает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг сообщил о 17 погибших.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
https://ru.sputnik.md/20210812/turtsia-zhertvi-navodneniy-pogibshie-43844027.html
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в мире, турция

Жертв все больше: Турция публикует новые данные о пострадавших от наводнений

10:27 13.08.2021
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© AFP 2021 / Yasin AkgulРыбак возле лодки на Мраморном море, покрытом слизью, в Стамбуле
Рыбак возле лодки на Мраморном море, покрытом слизью, в Стамбуле - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© AFP 2021 / Yasin Akgul
Как сообщают турецкие власти, число жертв наводнений в стране перевалило за два десятка.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 27, передает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг сообщил о 17 погибших.
"При селях и наводнении в Кастамону погибли 25 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества.
Мужчина с мусорным баком пробирается через паводковые воды после сильного дождя в деревне в Синьсяне, провинция Хэнань, Китай - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Общество
В Турции растет число жертв наводнений – сообщается о девяти погибших
Вчера, 21:44
156
Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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