https://ru.sputnik.md/20210813/turtsiya-publikuet-novye-dannye-o-postradavshikh-ot-navodneniy-43864413.html

Жертв все больше: Турция публикует новые данные о пострадавших от наводнений

Жертв все больше: Турция публикует новые данные о пострадавших от наводнений

Турция публикует новые данные о пострадавших от наводнений

2021-08-13T10:27+0300

2021-08-13T10:27+0300

2021-08-13T10:27+0300

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 27, передает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг сообщил о 17 погибших.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

https://ru.sputnik.md/20210812/turtsia-zhertvi-navodneniy-pogibshie-43844027.html

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в мире, турция