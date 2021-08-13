https://ru.sputnik.md/20210813/ukrain-gazprom-evropa-43879682.html

Украина атаковала "Газпром" через Европу

Украина атаковала "Газпром" через Европу

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) обратился к властям Евросоюза из-за действий "Газпрома"

2021-08-13T22:31+0300

2021-08-13T22:31+0300

2021-08-13T22:31+0300

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газпром

колумнистика

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Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) обратился к властям Евросоюза из-за действий "Газпрома". По мнению ОГТСУ, российская корпорация опустошает свои подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать транзит через Украину. В Киеве считают, что в ситуацию должен вмешаться антимонопольный орган ЕС, пишет в своем материале для РИА Новости Валерий Михайлов.В компании отмечают, что из-за остановки маршрутов "Ямал — Европа" и "Северный поток — 1" в июле страны ЕС недополучили почти два миллиарда кубометров газа."Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в подземных хранилищах газа (ПХГ), контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности менее 13%, у других операторов — в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также "Газпром") — 14%, другие операторы — 48%. Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы в значительной степени является искусственным и не является первопричиной роста цен", — заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.Понятно, что в данном случае Украина выполняет примерно ту же роль, что и низкоранговая собака в стае: ведь по логике претензии по поводу недопоставок газа, если таковые действительно есть, должны бы выдвигать европейцы, недополучившие газ. Но вопрос в том, насколько в принципе обоснованы эти претензии.Начнем с того, что по итогам семи месяцев текущего года "Газпром" на 23% по сравнению с прошлым годом нарастил поставки газа в дальнее зарубежье. Правда, тут в расчет взяты в том числе и в разы выросшие поставки в Турцию. Но и поставки именно в ЕС выросли примерно на 20%. Так что обвинить "Газпром" в сокращении поставок никак нельзя. А вот другие крупнейшие поставщики газа в ЕС поставки сократили. Это и Норвегия, которая проводит профилактические и ремонтные работы на своей добывающей инфраструктуре. И Алжир, который исправно поставляет в Европу трубопроводный газ, но сжиженный перенаправил в Азию, где его покупают существенно дороже. И особенно Катар, который в еще большей степени переориентировался на Азию. Да и американский сжиженный газ едет туда же. К тому же сокращается и внутриевропейская добыча — в связи с постепенным закрытием крупнейшего европейского газового месторождения Гронинген.По логике происходящего, предъявлять претензии за рост цен на газ на европейском рынке из-за его дефицита нужно именно этим поставщикам.Несостоятельны и претензии относительно "ненаращивания" поставок через украинскую ГТС. У "Газпрома" и "Нафтогаза" есть контракт на транзит в нынешнем году 40 миллиардов кубометров газа по, можно сказать, кабальной для "Газпрома" формуле "качай или плати". "Газпром" в теории может даже не качать, а только платить — и даже при этом контракт не будет нарушен. Однако он газ транспортирует в оговоренных объемах и даже сверх того! За первое полугодие "Газпром" транзитом через Украину поставил 21,7 миллиарда кубометров газа при оговоренных 20 миллиардах кубометров. Да, это меньше, чем в первом полугодии прошлого года (24,9 миллиарда кубометров), но тогда, согласно контракту, за год он должен был прокачать или оплатить транзит 65 миллиардов кубометров. Оговоримся сразу: весь объем не прокачал, но транзит оплатил за все 65 миллиардов кубометров, не возмущаясь.В среднем в месяц в первом полугодии транзит через Украину составлял 3,62 миллиарда кубометров. В июле, по поводу которого украинская сторона выдвигает особые претензии, объем прокачки оказался даже выше: 3,85 миллиарда кубометров. Чтобы осуществлять поставки сверх минимального объема, оговоренного в контракте, "Газпром" вынужден докупать дополнительные мощности. Причем по более высокой цене: услуги по бронированию дополнительных мощностей украинской ГТС на месяц стоят на 20% выше базовой контрактной стоимости.Тем не менее корпорация исправно бронирует твердые дополнительные мощности на 15 миллионов кубометров в сутки. Да, кроме того, ОГТСУ ежемесячно выставляет на аукцион еще и прерывистые дополнительные мощности на 64 миллиона кубометров в сутки. Отличие в том, что при бронировании прерывистых мощностей ОГТСУ осуществляет транзит в зависимости от своих возможностей: без твердой гарантии немедленной прокачки. Разумеется, в европейской практике такие мощности выставляются на аукцион с дисконтом. Однако Киев их упорно выставляет по той же цене, что и твердые, а "Газпром" не менее упорно на аукционы не является. После чего ОГТСУ всякий раз выпускает заявления о кознях российского партнера.Еще одна претензия ОГТСУ касается слабой заполненности ПХГ "Газпрома" в Европе. Хотя какое отношение имеет украинский оператор к ним, уж совсем непонятно. На Украине максимальная заполненность ПХГ год от года скачет чуть ли не в два раза. Однако в связи с этим истерик не устраивают ни российские газовики, ни европейские потребители. "Газпром" использует собственные европейские мощности по хранению газа так, как это ему выгодно, и так, чтобы это позволяло выполнять контрактные обязательства по поставкам газа потребителям — и эта тема вообще никого касаться не должна.Но даже если ее рассмотреть, то ответ на вопрос, почему европейские хранилища "Газпрома" так слабо заполнены, есть. В осенне-зимний сезон 2020/2021 из российских ПХГ были подняты рекордные 60,6 миллиарда кубометров газа. Притом что в зиму корпорация зашла с запасами в 72,3 миллиарда кубометров. Согласно планам "Газпрома", в новый отопительный сезон он должен войти с запасами 72,6 миллиарда кубометров. Абсолютно естественно, что заполнение российских хранилищ для него является приоритетным и производится в первоочередном порядке. Так что европейским ПХГ просто придется подождать. Что же касается поднятия из них газа летом, то и такое может случаться: никто же, например, не застрахован от аварий.Одним словом, претензии ОГТСУ к "Газпрому" выглядят нелепо и смешно.Но это не повод расслабляться. Претензии "Нафтогаза" по поводу недопоставок "Газпромом" газа по транзитному контракту от 2009 года тоже изначально выглядели нелепо и смешно — ведь контракт не предусматривал формулы "качай или плати". Однако Стокгольмский арбитраж в итоге принял политическое решение, подтвердившее справедливость этих нелепых претензий, а главное — частично повесившее содержание Украины на Россию ("Газпром" в конце 2019 года перечислил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, которые почти в полном объеме были переведены им в государственный бюджет Украины). До конца исключать попытку провернуть подобный фокус повторно со стороны антимонопольных органов ЕС, наверное, все же не стоит.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20201022/gazprom-ukraina-ogoni-32118513.html

https://ru.sputnik.md/20210608/SShA-Rossiya-i-Evropa-obedinilis-protiv-Ukrainy-35040531.html

https://ru.sputnik.md/20210514/Dvoe-iz-lartsa-Rossiya-spasaet-ot-kholodov-ne-tolko-Moldovu-no-i-Rumyniyu-34751468.html

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Валерий Михайлов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43878834_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0312ee441444218e8428fd2a4c3ed11c.jpg

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газ, украина, европа, газпром, колумнистика