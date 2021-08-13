https://ru.sputnik.md/20210813/ulanov-fraktsiya-shor-ne-zakon-prokurature-43866341.html
Уланов: фракция "Шор" не поддержит поправки в закон "О прокуратуре"
Уланов: фракция "Шор" не поддержит поправки в закон "О прокуратуре"
Уланов: фракция "Шор" не поддержит поправки в закон "О прокуратуре"
2021-08-13T10:25+0300
2021-08-13T10:25+0300
2021-08-13T10:31+0300
политика
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денис уланов
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Парламентская фракция "Шор" не станет голосовать за законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре", заявил в пятницу на брифинге депутат этого политического формирования Денис Уланов. По его мнению, данный законопроект был подвержен жесткой критике экспертов в области юстиции. В частности, как считает Уланов, "изменения в закон "О прокуратуре" могут возыметь эффект бумеранга для авторов проекта". По словам депутата, закон о прокуратуре предусматривает разработку механизма оценки работы прокурора и его дисциплинарной ответственности, которой в действующем законе действительно нет. Однако, как отметил Уланов, сомневаться в независимости генпрокурора Александра Стояногло не приходится: "независимость стопроцентная". В то же время Уланов выступил с критикой Стояногло, обвинив последнего в применении двойных стандартов в отношении находящихся под следствием депутатов фракции "Шор". Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
https://ru.sputnik.md/20210812/pravki-zakon-prokuratura-43848236.html
https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html
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в молдове, молдова, денис уланов, парламент
Уланов: фракция "Шор" не поддержит поправки в закон "О прокуратуре"
10:25 13.08.2021 (обновлено: 10:31 13.08.2021)
Депутаты парламентской фракции выступили со своей позицией в отношении одного из законопроектов, который рассмотрят парламентарии в пятницу.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Парламентская фракция "Шор" не станет голосовать за законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре", заявил в пятницу на брифинге депутат этого политического формирования Денис Уланов.
По его мнению, данный законопроект был подвержен жесткой критике экспертов в области юстиции. В частности, как считает Уланов, "изменения в закон "О прокуратуре" могут возыметь эффект бумеранга для авторов проекта".
Мы считаем, что простая замена людей на таких постах в большинстве случаев не является решением проблемы и улучшением юстиции в нашей стране. Напротив, это подчиняет эти должности политике и эти функции будут под политическим контролем.
Денис Уланов
депутат от партии "Шор"
По словам депутата, закон о прокуратуре предусматривает разработку механизма оценки работы прокурора и его дисциплинарной ответственности, которой в действующем законе действительно нет. Однако, как отметил Уланов, сомневаться в независимости генпрокурора Александра Стояногло не приходится: "независимость стопроцентная".
В то же время Уланов выступил с критикой Стояногло, обвинив последнего в применении двойных стандартов в отношении находящихся под следствием депутатов фракции "Шор".
"Фракция "Шор" воздержится от голосования по данному законопроекту, чтобы нас не обвиняли в сведении счетов с генпрокурором и в какой-то предвзятости. Хотя у нас есть мотивы для этого, он применяет двойные стандартны в отношении нашей фракции", - уточнил Уланов.
Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"
Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.
По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.