https://ru.sputnik.md/20210813/uzbekistan-zapasnoi-aerodrom-vvs-ssha-43892893.html

Станет ли Узбекистан "запасным аэродромом" ВВС США

Станет ли Узбекистан "запасным аэродромом" ВВС США

Официальный представитель узбекского правительства сообщил о продолжении переговоров относительно размещения ВВС США на базе в Узбекистане. 13.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-13T22:12+0300

2021-08-13T22:12+0300

2021-08-13T22:12+0300

в мире

сша

афганистан

узбекистан

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/10/35549295_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e1083bb43f8d9098a01761748407205.jpg

Соединенные Штаты по-прежнему считают Узбекистан одной из наиболее удобных площадок для "проекции силы" на территорию Афганистана после вывода оттуда иностранных войск. Продолжаются двусторонние переговоры о базировании ВВС США на узбекской авиабазе Карши-Ханабад для "загоризонтной поддержки" действующего правительства в Кабуле. Ставки растут. Положительное решение зависит от уровня привлекательности американских предложений, от формы преодоления конституционного запрета РУз, от позиции ОДКБ и России.На фоне крупных успехов "Талибана"* после вывода иностранных войск из Афганистана крепнет военное сотрудничество Ташкента и Вашингтона. Официальный представитель узбекского правительства 12 августа сообщил американскому изданию Air Force Magazine о продолжении переговоров относительно размещения ВВС США на базе в Узбекистане.После начала контртеррористической операции США в Афганистане в 2001 году американская авиация успешно использовала авиабазу Карши-Ханабад на юго-востоке Узбекистана до 2005 года. Там же размещались Силы специальных операций Пентагона, около 1000 человек из 10-й горнострелковой дивизии. Американцы платили за аренду 10 миллионов долларов в год.По данным Air Force Magazine, сегодня в Карши-Ханабаде базируется 60-я отдельная смешанная авиационная бригада ВВС Узбекистана, то есть вся необходимая для полетов инфраструктура имеется. Расстояние до границы с Афганистаном – около 140 километров – обеспечивает достаточную зону безопасности, и позволяет тратить меньше времени и топлива (денег) для выполнения авиаударов по позициям талибов (в сравнении с полетами из Катара).Однако вернуться в Узбекистан боевой авиации США будет весьма непросто. Не только из-за памятных андижанских событий 12 – 13 мая 2005 года, личной вовлеченности ряда американских сенаторов и военно-воздушных сил в дела независимой страны (эвакуация узбекских вооруженных боевиков и религиозных экстремистов в Кыргызстан и далее – в Румынию).Конституция и военная доктрина не допускают базирования на территории Республики Узбекистан иностранных войск. Кроме того, в Центральной Азии сложилась определенная система безопасности, в которой каждая страна несет свою долю ответственности и обязательств перед союзниками и стратегическими партнерами, включая Россию. Военное присутствие в регионе Соединенных Штатов, назначивших Российскую Федерацию главным противником на перспективу до 2030 года, не отвечает интересам национальной безопасности России, центрально-азиатских стран ОДКБ, Узбекистана и Туркменистана.Приграничная броняВооруженные силы России, Узбекистана и Таджикистана в первой декаде августа провели серию совместных маневров на полигонах Термез и Харб-Майдон у границы с Афганистаном – с привлечением войск специального назначения, бронетехники, артиллерии, ударной авиации. И готовы наращивать боевую интеграцию на Южном стратегическом направлении.Заметим, что Узбекистан не спешит вернуться в ОДКБ, но может сделать это в любое время.Почти синхронно, и с акцентом на обстановку в Центральной Азии 10 – 12 августа в Кургане состоялось совместное командно-штабное учение "Содружество-2021" пограничных войск Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Участники успешно отработали беспарашютное десантирование, тактические учения с боевой стрельбой, применения беспилотников и другие оперативные действия. "Содружество-2021" служит укреплению целостной системы охраны внешних границ, росту безопасности стран СНГ.Ранее российские инструкторы (лучшие офицеры Центрального военного округа с сирийским боевым опытом) подготовили на полигонах Термез и Сазаган более 300 военнослужащих ВС Узбекистана. Программа включала дневные и ночные тактические занятия в составе мотострелковых подразделений, огневая подготовка с применением вооружения модернизированных БТР-82, упражнения контрольных стрельб из гранатометов, занятия по стрельбе и управлению огнем артиллерии с использованием беспилотников.Узбекистан и Россия ежегодно проводят более 70 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск. Военное сотрудничество Ташкента и Москвы – важнейший фактор сохранения региональной стабильности.Ожесточенность боевых действий в ИРА, планы строительства нового "эмирата" талибов – сближают внешнеполитические позиции РУз и РФ. Оборонные ведомства двух стран 28 апреля впервые подписали Программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Приоритеты программы – двусторонние мероприятия по обеспечению военной безопасности, совместная борьба с международным терроризмом, укрепление боевого потенциала Армии Узбекистана.В широком спектре российских вооружений Ташкент выбирает для себя современную ударную авиацию, лучшие в мире средства ПВО, эффективную и надежную бронетехнику.А что могут предложить Узбекистану Соединенные Штаты?Вероятные сценарииМинистр обороны США Ллойд Остин и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе переговоров 1 июля обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, подтвердили стратегическое партнерство в области безопасности между двумя странами. При этом Остин отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать работу со странами Центральной Азии "для решения общих проблем безопасности".Общая проблема – Афганистан. Узбекский военный чиновник, который 12 августа поделился информацией с журналом Air Force Magazine, отметил, что 1 июля Остин и Камилов также затрагивали перспективу размещения боевой авиации США в Узбекистане – для "сдерживания" талибов.Хотя ранее в Ташкенте официальный представитель Минобороны РУз прямо заявил: "В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы: недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов".То есть, получив отрицательный ответ в мае, американцы продолжают настойчиво искать некие варианты и обходные пути, от которых узбекскому руководству было бы сложно отказаться. Подчеркивается большая польза от партнерства с Национальной гвардией штата Миссисипи, совместных учений Southern Strike с участием узбекских летчиков и взаимодействия в области военного образования Узбекистана и США. Кроме того, Америка с момента обретения независимости оказывала Узбекистану огромные объемы помощи, ориентированной на реформы, и вправе ожидать возврата своих "инвестиций".При необходимости, иностранный военный объект можно назвать совместным тренировочным или логистическим центром. И все же, присутствие баз Пентагона в Центральной Азии деструктивно, это доказано десятилетиями бесславных боевых действий в Афганистане, Ираке, Сирии.Перенос военных аэродромов и других объектов США из Афганистана в Таджикистан, Узбекистан, Казахстан или Кыргызстан не меняет логики боевых действий Афганистане, и угрожает разрушением существующей системы региональной безопасности. Если Пентагон и союзники по НАТО за 20 лет не смогли достичь успеха в войне с талибами непосредственно на территории Афганистана, ничего не изменится и после "переезда" американских войск в Центральную Азию.Возможно, Афганистан – просто предлог, чтобы остаться в регионе для "сдерживания" России и Китая – такая политика вдвойне опасна для центрально-азиатских стран.Конституционное "табу" и позиция ОДКБ явно сдерживают реализацию "загоризонтных" планов Пентагона в Узбекистане, однако дальнейшее обострение ситуации в Афганистане может создать зону военно-политического компромисса. При этом Вашингтону придется сначала изменить тональность диалога с Москвой, подкорректировать стратегии и концепции противостояния.Такова упрощенная система координат, без учета позиции еще одного могущественного регионального игрока – КНР.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

https://ru.sputnik.md/20210805/manevry-rossii-tadzhikistana-i-uzbekistana-otvet-na-ugrozy-afganistana-43641865.html

https://ru.sputnik.md/20210722/boevye-deystviya-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevozhnye-fakty-42962300.html

https://ru.sputnik.md/20210425/Nachalsya-vyvod-voysk-SShA-i-NATO-iz-Afganistana-34522468.html

сша

афганистан

узбекистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

в мире, сша, афганистан, узбекистан, колумнистика