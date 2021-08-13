https://ru.sputnik.md/20210813/viorel-morar-ofitsialno-bolshe-ne-rabotaet-v-prokurature--43867212.html

Виорел Морарь официально больше не работает в прокуратуре

Виорел Морарь официально больше не работает в прокуратуре

Виорел Морарь уволен с поста главного прокурора антикоррупционной прокуратуры

2021-08-13T10:31+0300

2021-08-13T10:31+0300

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общество

в молдове

молдова

виорел морарь

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Прокуратура прекратила служебные отношения с бывшим главой Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарем. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре. "Распоряжением генерального прокурора от 12 августа 2021 года был отстранен от должности и, соответственно, освобожден от нее бывший главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь", - уточнили в Генпрокуратуре.Как отметили в ведомстве, решение принято в результате того, что Морарь не выразил желания занять должность другого прокурора после истечения 26 апреля 2021 года срока полномочий главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Согласно законодательству, уполномоченный должен пройти все процедуры, присущие этому этапу, и получить денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск.

https://ru.sputnik.md/20210713/viorel-morari-mozhet-poyti-pod-sud-po-delu-vento-35498425.html

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в молдове, молдова, виорел морарь