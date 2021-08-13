https://ru.sputnik.md/20210813/vparlament-novyy-tamozhennyy-kodeks-43893663.html

В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс: что последует дальше

В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс: что последует дальше

В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс: что последует дальше

2021-08-13T20:16+0300

2021-08-13T20:16+0300

2021-08-13T21:25+0300

общество

в молдове

молдова

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/925/03/9250338_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d0aa381295f864406b4273ea7f16a2c7.jpg

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Проект Таможенного кодекса принят в пятницу в парламенте во втором чтении 55 голосами депутатов. Затем документ будет вынесен на голосование в третьем окончательном чтении. Ожидается, что Таможенный кодекс вступит в силу 1 января 2023 года."Проект призван унифицировать, модернизировать и оптимизировать таможенное законодательство, а также привести его в соответствие с обязательствами, взятыми на себя властями в рамках Соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом".По словам Будянски, новый Таможенный кодекс был одобрен комиссией по экономике, бюджету и финансам после рассмотрения множества поправок, направленных депутатами. Как отметили в ходе заседания, после голосования во втором чтении, депутаты могут направить еще некоторые поправки в документ, которые рассмотрят и внесут в законопроект до третьего чтения. "Фракция "Шор" осталась при своем мнении, каким оно было при обсуждении в первом чтении. Данный кодекс сырой и оторван от реалий Молдовы, это закон ради закона. Мы рискуем создать очень большой хаос не только в инвестиционных проектах, с которыми придут в Молдову, но и в деятельности всех предпринимателей в стране", - отметил депутат от фракции "Шор" Вадим Фотеску. По его словам, в документе нет четких определений и в целом не определены правила игры. Как считает Фотеску, с учетом того, что вступление в силу документа запланировано на 1 января 2023 года, его можно было дорабатывать еще некоторое время и лишь потом выставлять на голосование.Новый Таможенный кодекс должен систематизировать таможенное законодательство и будет включать действующий Таможенный кодекс, закон о таможенных тарифах и закон о порядке ввоза в Молдову и вывоза с ее территории имущества физическими лицами.Как отметили на заседании, проект нового Таможенного кодекса разрабатывался в течение трех лет различными группами государственных учреждений, включая Министерство финансов, Таможенную службу, а также совместно с экспертами Всемирного банка.Документ соответствует положениям Таможенного кодекса Евросоюза, согласовывается со специалистами Еврокомиссии.

https://ru.sputnik.md/20210401/Postupleniya-v-byudzhet-Moldovy-ot-nalogovoy-i-tamozhennoy-sluzhby-uvelichilis-34213912.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, парламент