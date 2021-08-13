https://ru.sputnik.md/20210813/vstrecha-ministra-oborony-moldovy-i-posla-rumynii-chto-obsudili-43872100.html

Встреча министра обороны Молдовы и посла Румынии: что обсудили

Встреча министра обороны Молдовы и посла Румынии: что обсудили

Прошла встреча министра обороны Молдовы и посла Румынии

2021-08-13T12:15+0300

2021-08-13T12:15+0300

2021-08-13T12:15+0300

политика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43871476_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_acfd7ae1f3ad95103a6451c833748109.jpg

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Аспекты двустороннего сотрудничества в сфере обороны обсудили в пятницу министр обороны Молдовы Анатол Носатый и посол Румынии в нашей стране Даниэль Ионицэ. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, встреча прошла в здании Минобороны, на ней присутствовал военный атташе посольства Румынии полковник Кристи Ладанюк и его заместитель, капитан Александру Панцуру.Обсуждались, в частности, необходимость возобновления деятельности совместной молдавско-румынской комиссии в области обороны в рамках укрепления стратегического партнерства с Румынией. Особый упор был сделан на активизацию реализации проектов в рамках пакета инициатив по наращиванию оборонного потенциала (DCBI), обмен опытом в различных совместных мероприятиях и участие молдавских и румынских военных в многонациональных учениях.Глава Минобороны Молдовы проинформировал посла Румынии о первоочередных шагах, направленных на реформирование и модернизацию оборонного ведомства в соответствии с передовой практикой демократического правительства, а также на активизацию сотрудничества с внешними партнерами и международными организациями.Анатол Носатый поблагодарил правительство Румынии за помощь, предоставленную в предотвращении распространения пандемии COVID-19, опыт разработки стратегических документов в области обороны, а также возможности обучения молдавских солдат в специализированных подразделениях в Румынии.Даниэль Ионицэ поздравил Анатолия Носатого со вступлением в должность и пожелал успехов в достижении поставленных целей.Посол Румынии выразил готовность и впредь оказывать поддержку Министерству обороны Республики Молдова в реализации проектов и программ, направленных на модернизацию Национальной армии.

https://ru.sputnik.md/20210806/sandu-predstavila-komandnomu-sostavu-natsarmii-novogo-ministra-oborony-43682565.html

https://ru.sputnik.md/20210514/sandu-rasschityvaet-na-sotrudnichestvo-moldovy-i-litvy-v-oblasti-oborony-34742969.html

https://ru.sputnik.md/20210812/ukraina-moldova-voennoe-sotrudnichestvo-43851849.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове