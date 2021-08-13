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https://ru.sputnik.md/20210813/vstrecha-ministra-oborony-moldovy-i-posla-rumynii-chto-obsudili-43872100.html
Встреча министра обороны Молдовы и посла Румынии: что обсудили
Встреча министра обороны Молдовы и посла Румынии: что обсудили
Прошла встреча министра обороны Молдовы и посла Румынии
2021-08-13T12:15+0300
2021-08-13T12:15+0300
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Аспекты двустороннего сотрудничества в сфере обороны обсудили в пятницу министр обороны Молдовы Анатол Носатый и посол Румынии в нашей стране Даниэль Ионицэ. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, встреча прошла в здании Минобороны, на ней присутствовал военный атташе посольства Румынии полковник Кристи Ладанюк и его заместитель, капитан Александру Панцуру.Обсуждались, в частности, необходимость возобновления деятельности совместной молдавско-румынской комиссии в области обороны в рамках укрепления стратегического партнерства с Румынией. Особый упор был сделан на активизацию реализации проектов в рамках пакета инициатив по наращиванию оборонного потенциала (DCBI), обмен опытом в различных совместных мероприятиях и участие молдавских и румынских военных в многонациональных учениях.Глава Минобороны Молдовы проинформировал посла Румынии о первоочередных шагах, направленных на реформирование и модернизацию оборонного ведомства в соответствии с передовой практикой демократического правительства, а также на активизацию сотрудничества с внешними партнерами и международными организациями.Анатол Носатый поблагодарил правительство Румынии за помощь, предоставленную в предотвращении распространения пандемии COVID-19, опыт разработки стратегических документов в области обороны, а также возможности обучения молдавских солдат в специализированных подразделениях в Румынии.Даниэль Ионицэ поздравил Анатолия Носатого со вступлением в должность и пожелал успехов в достижении поставленных целей.Посол Румынии выразил готовность и впредь оказывать поддержку Министерству обороны Республики Молдова в реализации проектов и программ, направленных на модернизацию Национальной армии.
https://ru.sputnik.md/20210806/sandu-predstavila-komandnomu-sostavu-natsarmii-novogo-ministra-oborony-43682565.html
https://ru.sputnik.md/20210514/sandu-rasschityvaet-na-sotrudnichestvo-moldovy-i-litvy-v-oblasti-oborony-34742969.html
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Ирина Каруш
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в молдове

Встреча министра обороны Молдовы и посла Румынии: что обсудили

12:15 13.08.2021
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© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaМинистр обороны Молдовы Анатолие Носатый встретился с послом Румынии Даниэлем Ионицэ
Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый встретился с послом Румынии Даниэлем Ионицэ - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
На встрече в Минобороны присутствовали также военный атташе при посольстве Румынии.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Аспекты двустороннего сотрудничества в сфере обороны обсудили в пятницу министр обороны Молдовы Анатол Носатый и посол Румынии в нашей стране Даниэль Ионицэ.
Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, встреча прошла в здании Минобороны, на ней присутствовал военный атташе посольства Румынии полковник Кристи Ладанюк и его заместитель, капитан Александру Панцуру.
Президент Майя Санду представила командному составу Национальной армии нового министра обороны - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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Санду представила командному составу Нацармии нового министра обороны
6 августа, 19:45
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Обсуждались, в частности, необходимость возобновления деятельности совместной молдавско-румынской комиссии в области обороны в рамках укрепления стратегического партнерства с Румынией. Особый упор был сделан на активизацию реализации проектов в рамках пакета инициатив по наращиванию оборонного потенциала (DCBI), обмен опытом в различных совместных мероприятиях и участие молдавских и румынских военных в многонациональных учениях.
Глава Минобороны Молдовы проинформировал посла Румынии о первоочередных шагах, направленных на реформирование и модернизацию оборонного ведомства в соответствии с передовой практикой демократического правительства, а также на активизацию сотрудничества с внешними партнерами и международными организациями.
Ceremonia oficială de întâmpinare a Președintelui Republicii Lituania, dl Gitanas Nauseda, la Președinția Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 14.05.2021
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Санду рассчитывает на сотрудничество Молдовы и Литвы в области обороны
14 мая, 12:59
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Анатол Носатый поблагодарил правительство Румынии за помощь, предоставленную в предотвращении распространения пандемии COVID-19, опыт разработки стратегических документов в области обороны, а также возможности обучения молдавских солдат в специализированных подразделениях в Румынии.
Armata naţională - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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Украина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество
Вчера, 19:13
212
Даниэль Ионицэ поздравил Анатолия Носатого со вступлением в должность и пожелал успехов в достижении поставленных целей.

Посол Румынии выразил готовность и впредь оказывать поддержку Министерству обороны Республики Молдова в реализации проектов и программ, направленных на модернизацию Национальной армии.
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