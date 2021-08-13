https://ru.sputnik.md/20210813/zasedanie-ispolkom-uefa-proydet-moldova-43883147.html

Заседание исполкома УЕФА пройдет в Молдове

Заседание исполкома УЕФА пройдет в Молдове

Исполнительный комитет Молдавской федерации футбола (МФФ) утвердил в пятницу проведение заседания Исполкома УЕФА в Кишиневе 22 сентября

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спорт

в молдове

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Исполнительный комитет Молдавской федерации футбола (МФФ) утвердил в пятницу проведение заседания Исполкома УЕФА в Кишиневе 22 сентября. Это пройдет впервые в нашей республике. Ранее такое решение было принято на собрании Исполкома УЕФА, которое состоялось в Лондоне по случаю финала Чемпионата Европы 2020.Кроме того, на заседании комитета МФФ были утверждены и другие вопросы. В частности, молдавским футбольным клубам, выступающим в Дивизии "А", было разрешено, начиная с сезона 2022-2023, подписывать неограниченное количество иностранных игроков. Однако было выдвинуто условие, что в заявку на матч попадет не более пяти легионеров.

https://ru.sputnik.md/20210810/sherif-pobeda-tsrvena-zvezda-43786074.html

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