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Заседание исполкома УЕФА пройдет в Молдове
Заседание исполкома УЕФА пройдет в Молдове
Исполнительный комитет Молдавской федерации футбола (МФФ) утвердил в пятницу проведение заседания Исполкома УЕФА в Кишиневе 22 сентября
2021-08-13T16:01+0300
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спорт
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Исполнительный комитет Молдавской федерации футбола (МФФ) утвердил в пятницу проведение заседания Исполкома УЕФА в Кишиневе 22 сентября. Это пройдет впервые в нашей республике. Ранее такое решение было принято на собрании Исполкома УЕФА, которое состоялось в Лондоне по случаю финала Чемпионата Европы 2020.Кроме того, на заседании комитета МФФ были утверждены и другие вопросы. В частности, молдавским футбольным клубам, выступающим в Дивизии "А", было разрешено, начиная с сезона 2022-2023, подписывать неограниченное количество иностранных игроков. Однако было выдвинуто условие, что в заявку на матч попадет не более пяти легионеров.
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Заседание исполкома УЕФА пройдет в Молдове

16:01 13.08.2021 (обновлено: 16:17 13.08.2021)
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© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Футбольные чиновники из УЕФА будут заседать в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Исполнительный комитет Молдавской федерации футбола (МФФ) утвердил в пятницу проведение заседания Исполкома УЕФА в Кишиневе 22 сентября. Это пройдет впервые в нашей республике.
Ранее такое решение было принято на собрании Исполкома УЕФА, которое состоялось в Лондоне по случаю финала Чемпионата Европы 2020.
Кроме того, на заседании комитета МФФ были утверждены и другие вопросы. В частности, молдавским футбольным клубам, выступающим в Дивизии "А", было разрешено, начиная с сезона 2022-2023, подписывать неограниченное количество иностранных игроков.
Однако было выдвинуто условие, что в заявку на матч попадет не более пяти легионеров.
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