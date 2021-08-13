https://ru.sputnik.md/20210813/zasedanie-parlament-povestka-zakonoproekt-43853403.html

Заседание парламента: в повестке несколько важных законопроектов

Заседание парламента: в повестке несколько важных законопроектов

Заседание парламента Молдовы депутаты решат судьбу генпрокурора

2021-08-13T07:30+0300

2021-08-13T07:30+0300

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политика

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парламент

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Законодательный орган Молдовы соберется на внеочередную сессию в период 13-25 августа. Решение принято Постоянным бюро парламента во вторник.Первое заседание внеочередной сессии запланировано на пятницу, 13 августа, на 10.00.Повестка дня включает рассмотрение нескольких проектов:Также в предлагаемой повестке дня несколько других вопросов: изменения в таможенном кодексе страны, проект решения о создании специальной комиссии по отбору кандидатов на должность народного адвоката и проект решения об отставке части членов совета по конкуренции.

https://ru.sputnik.md/20210812/pravki-zakon-prokuratura-43848236.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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