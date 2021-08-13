https://ru.sputnik.md/20210813/zasedanie-parlament-povestka-zakonoproekt-43853403.html
Заседание парламента: в повестке несколько важных законопроектов
Заседание парламента: в повестке несколько важных законопроектов
Заседание парламента Молдовы депутаты решат судьбу генпрокурора
2021-08-13T07:30+0300
2021-08-13T07:30+0300
2021-08-13T07:30+0300
политика
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парламент
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Законодательный орган Молдовы соберется на внеочередную сессию в период 13-25 августа. Решение принято Постоянным бюро парламента во вторник.Первое заседание внеочередной сессии запланировано на пятницу, 13 августа, на 10.00.Повестка дня включает рассмотрение нескольких проектов:Также в предлагаемой повестке дня несколько других вопросов: изменения в таможенном кодексе страны, проект решения о создании специальной комиссии по отбору кандидатов на должность народного адвоката и проект решения об отставке части членов совета по конкуренции.
https://ru.sputnik.md/20210812/pravki-zakon-prokuratura-43848236.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент
Заседание парламента: в повестке несколько важных законопроектов
Первое заседание внеочередной сессии будет включать ряд изменений в законы страны.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Законодательный орган Молдовы соберется на внеочередную сессию в период 13-25 августа. Решение принято Постоянным бюро парламента во вторник.
Первое заседание внеочередной сессии запланировано на пятницу, 13 августа, на 10.00.
Повестка дня включает рассмотрение нескольких проектов:
проект
поправок к закону о Национальном органе по неподкупности и закону о декларировании имущества;
проект поправки
к закону о прокуратуре;
проект закона о внесении изменений в закон о рынке нефтепродуктов;
проект поправки к статье № 8 Закона о Национальном антикоррупционном центре;
законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты (прозрачность выборов членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров).
Также в предлагаемой повестке дня несколько других вопросов: изменения в таможенном кодексе страны, проект решения о создании специальной комиссии по отбору кандидатов на должность народного адвоката и проект решения об отставке части членов совета по конкуренции.