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Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение
Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение
В Госгидрометео предупредили о том, что очень жаркая погода продержится в течение нескольких дней.
2021-08-13T10:49+0300
2021-08-13T10:49+0300
общество
лето
предупреждение
желтый код
рекомендации
государственная гидрометеорологическая служба молдовы
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жара
погода
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Как легче перенести жару, узнаете в инфографике Sputnik.
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лето, предупреждение, желтый код, рекомендации, государственная гидрометеорологическая служба молдовы, советы, жара, погода

Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение

10:49 13.08.2021
168
© Sputnik / Miroslav RotariЖара
Жара - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
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Метеорологи прогнозируют жаркую погоду в течение нескольких дней – в связи с этим вводится "желтый код" метеоопасности.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа.

"В период с 16 по 19 августа после полудня ожидается жаркая погода с максимальной температурой +33 градуса по Цельсию и выше", – говорится в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Как легче перенести жару, узнаете в инфографике Sputnik.
© SputnikКак легче перенести сильную жару
Как легче перенести сильную жару - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Как легче перенести сильную жару
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