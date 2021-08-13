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Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение

Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение

В Госгидрометео предупредили о том, что очень жаркая погода продержится в течение нескольких дней.

2021-08-13T10:49+0300

2021-08-13T10:49+0300

2021-08-13T10:49+0300

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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Как легче перенести жару, узнаете в инфографике Sputnik.

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2021

Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

лето, предупреждение, желтый код, рекомендации, государственная гидрометеорологическая служба молдовы, советы, жара, погода