https://ru.sputnik.md/20210813/zhara-moldova-preduprezhdenie-meteo-43868919.html
Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение
Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение
В Госгидрометео предупредили о том, что очень жаркая погода продержится в течение нескольких дней.
2021-08-13T10:49+0300
2021-08-13T10:49+0300
2021-08-13T10:49+0300
общество
лето
предупреждение
желтый код
рекомендации
государственная гидрометеорологическая служба молдовы
советы
жара
погода
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Как легче перенести жару, узнаете в инфографике Sputnik.
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Яна Захарова
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
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лето, предупреждение, желтый код, рекомендации, государственная гидрометеорологическая служба молдовы, советы, жара, погода
Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение
Метеорологи прогнозируют жаркую погоду в течение нескольких дней – в связи с этим вводится "желтый код" метеоопасности.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 16 по 19 августа.
"В период с 16 по 19 августа после полудня ожидается жаркая погода с максимальной температурой +33 градуса по Цельсию и выше", – говорится в сообщении Госгидрометео.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Как легче перенести жару, узнаете в инфографике Sputnik
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