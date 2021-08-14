https://ru.sputnik.md/20210814/churya-smena-genprokuror-neevropeyskoe-proyavlenie-pas-43841774.html

Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS

Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS

Аналитик оценил масштабы "зачисток" проевропейской партии, оценив их последовательность и эффективность.

2021-08-14T08:00+0300

2021-08-14T08:00+0300

2021-08-14T09:55+0300

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Чуря: смена гепрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS Чуря: смена гепрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS

Сегодня очищается уровень госсекретарей – бывший уровень вице-министров, который всегда считался политическим, так как вице-министров назначала и меняла каждая новая власть в Молдове. Демократическая партия попыталась изменить эту ситуацию в 2016 и 2019 годах, реформировав публичную администрацию по принципу конкурсной основы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.По мнению Чури, эти западные европейские принципы актуальны и сегодня. Игоря Додона и социалистов устраивала та структура и те люди в ней. Сейчас ситуация резко изменилась. Пришли, условно говоря, революционеры, которых не устраивают бывшие назначенцы Владимира Плахотнюка.Происходящее в судебной системе и в системе правоохранительных органов, заключил Чуря, – это уже непонятно. Вот эти два закона, с которыми выступили Партия PAS и ее депутат Сергей Литвиненко, о смене генерального прокурора и изменении выбора руководителя Национального антикоррупционного центра (НАЦ) – вот здесь видны неевропейские и захватнические устремления проевропейской Партии PAS.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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