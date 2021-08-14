Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210814/churya-smena-genprokuror-neevropeyskoe-proyavlenie-pas-43841774.html
Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Аналитик оценил масштабы "зачисток" проевропейской партии, оценив их последовательность и эффективность.
2021-08-14T08:00+0300
2021-08-14T09:55+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43861454_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_f62a38d0b86b82fc662ccc0d8d3a49ac.jpg
Чуря: смена гепрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Чуря: смена гепрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Сегодня очищается уровень госсекретарей – бывший уровень вице-министров, который всегда считался политическим, так как вице-министров назначала и меняла каждая новая власть в Молдове. Демократическая партия попыталась изменить эту ситуацию в 2016 и 2019 годах, реформировав публичную администрацию по принципу конкурсной основы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.По мнению Чури, эти западные европейские принципы актуальны и сегодня. Игоря Додона и социалистов устраивала та структура и те люди в ней. Сейчас ситуация резко изменилась. Пришли, условно говоря, революционеры, которых не устраивают бывшие назначенцы Владимира Плахотнюка.Происходящее в судебной системе и в системе правоохранительных органов, заключил Чуря, – это уже непонятно. Вот эти два закона, с которыми выступили Партия PAS и ее депутат Сергей Литвиненко, о смене генерального прокурора и изменении выбора руководителя Национального антикоррупционного центра (НАЦ) – вот здесь видны неевропейские и захватнические устремления проевропейской Партии PAS.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43861454_35:0:603:426_1920x0_80_0_0_1df800fd2a5f245b6d8767c740da8f50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты, аудио

Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS

08:00 14.08.2021 (обновлено: 09:55 14.08.2021)
173
Радио
Чуря: смена гепрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик оценил масштабы "зачисток" проевропейской партии, оценив их последовательность и эффективность.
Сегодня очищается уровень госсекретарей – бывший уровень вице-министров, который всегда считался политическим, так как вице-министров назначала и меняла каждая новая власть в Молдове. Демократическая партия попыталась изменить эту ситуацию в 2016 и 2019 годах, реформировав публичную администрацию по принципу конкурсной основы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.
"На конкурсах победили люди демократической партии, которые как бы уже считались технократами, то есть отказывались от своей политической и партийной принадлежности, но это все было высосано из пальца. Игорь Додон тоже соблюдал эти принципы, и социалисты не особо меняли эту структуру, – кто-то скажет, что из-за почтительных отношений с Владимиром Плахотнюком, но я думаю, они не хотели никого злить, нарушая эти принципы", - считает эксперт.
По мнению Чури, эти западные европейские принципы актуальны и сегодня. Игоря Додона и социалистов устраивала та структура и те люди в ней. Сейчас ситуация резко изменилась. Пришли, условно говоря, революционеры, которых не устраивают бывшие назначенцы Владимира Плахотнюка.

"Явный пример – это отставка главы Совета по конкуренции Марчела Рэдукана. С одной стороны, он технократ, но с другой стороны, он был членом и депутатом демократической партии, и все об этом знают. Поэтому здесь эти действия со стороны PAS мне понятны, и их можно отнести к категории общей чистки. Пока ни у кого нет уголовных дел и преследований. Это чисто политические увольнения. Здесь пока все правильно", - убежден эксперт.

Происходящее в судебной системе и в системе правоохранительных органов, заключил Чуря, – это уже непонятно. Вот эти два закона, с которыми выступили Партия PAS и ее депутат Сергей Литвиненко, о смене генерального прокурора и изменении выбора руководителя Национального антикоррупционного центра (НАЦ) – вот здесь видны неевропейские и захватнические устремления проевропейской Партии PAS.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:27Выросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
09:56Где в Кишиневе 14 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Назван симптом инфаркта, который проявляется за несколько дней
08:53Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке
08:00Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
07:30Успенский пост 2021: календарь питания и что нельзя делать
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 августа
ВчераЭксперт: Европу захлестнет волна мигрантов и наркотиков из Афганистана
ВчераНаводнения в Турции унесли жизни 38 человек
ВчераУкраина атаковала "Газпром" через Европу
ВчераСтанет ли Узбекистан "запасным аэродромом" ВВС США
ВчераБизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы
ВчераОбновлен список противоэпидемических ограничений в Молдове
ВчераСдают без боя: почему талибы стремительно захватывают Афганистан
ВчераПрокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века"
ВчераПравила въезда в другие страны в августе: куда можно поехать
ВчераВ парламенте утвердили новый Таможенный кодекс: что последует дальше
ВчераВ Криулянах предотвратили самоубийство: детали от полиции
ВчераМолдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции