https://ru.sputnik.md/20210814/churya-smena-genprokuror-neevropeyskoe-proyavlenie-pas-43841774.html
Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Аналитик оценил масштабы "зачисток" проевропейской партии, оценив их последовательность и эффективность.
2021-08-14T08:00+0300
2021-08-14T08:00+0300
2021-08-14T09:55+0300
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Чуря: смена гепрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Чуря: смена гепрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
Сегодня очищается уровень госсекретарей – бывший уровень вице-министров, который всегда считался политическим, так как вице-министров назначала и меняла каждая новая власть в Молдове. Демократическая партия попыталась изменить эту ситуацию в 2016 и 2019 годах, реформировав публичную администрацию по принципу конкурсной основы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.По мнению Чури, эти западные европейские принципы актуальны и сегодня. Игоря Додона и социалистов устраивала та структура и те люди в ней. Сейчас ситуация резко изменилась. Пришли, условно говоря, революционеры, которых не устраивают бывшие назначенцы Владимира Плахотнюка.Происходящее в судебной системе и в системе правоохранительных органов, заключил Чуря, – это уже непонятно. Вот эти два закона, с которыми выступили Партия PAS и ее депутат Сергей Литвиненко, о смене генерального прокурора и изменении выбора руководителя Национального антикоррупционного центра (НАЦ) – вот здесь видны неевропейские и захватнические устремления проевропейской Партии PAS.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
08:00 14.08.2021 (обновлено: 09:55 14.08.2021)
Аналитик оценил масштабы "зачисток" проевропейской партии, оценив их последовательность и эффективность.
Сегодня очищается уровень госсекретарей – бывший уровень вице-министров, который всегда считался политическим, так как вице-министров назначала и меняла каждая новая власть в Молдове. Демократическая партия попыталась изменить эту ситуацию в 2016 и 2019 годах, реформировав публичную администрацию по принципу конкурсной основы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.
"На конкурсах победили люди демократической партии, которые как бы уже считались технократами, то есть отказывались от своей политической и партийной принадлежности, но это все было высосано из пальца. Игорь Додон тоже соблюдал эти принципы, и социалисты не особо меняли эту структуру, – кто-то скажет, что из-за почтительных отношений с Владимиром Плахотнюком, но я думаю, они не хотели никого злить, нарушая эти принципы", - считает эксперт.
По мнению Чури, эти западные европейские принципы актуальны и сегодня. Игоря Додона и социалистов устраивала та структура и те люди в ней. Сейчас ситуация резко изменилась. Пришли, условно говоря, революционеры, которых не устраивают бывшие назначенцы Владимира Плахотнюка.
"Явный пример – это отставка главы Совета по конкуренции Марчела Рэдукана. С одной стороны, он технократ, но с другой стороны, он был членом и депутатом демократической партии, и все об этом знают. Поэтому здесь эти действия со стороны PAS мне понятны, и их можно отнести к категории общей чистки. Пока ни у кого нет уголовных дел и преследований. Это чисто политические увольнения. Здесь пока все правильно", - убежден эксперт.
Происходящее в судебной системе и в системе правоохранительных органов, заключил Чуря, – это уже непонятно. Вот эти два закона, с которыми выступили Партия PAS и ее депутат Сергей Литвиненко, о смене генерального прокурора и изменении выбора руководителя Национального антикоррупционного центра (НАЦ) – вот здесь видны неевропейские и захватнические устремления проевропейской Партии PAS.