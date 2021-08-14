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Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал
Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал
Свежий выпуск "Знай наших!" посвящен… мамалыге. Ведь каждый настоящий молдаванин ее любит и умеет готовить. Но речь пойдет не о кукурузной каше, а о человеке, который ее круто заварил на островах тропической Индонезии. Предлагаю отправиться в захватывающее путешествие конца XIX века по следам бессарабца Василия Мамалыги.
2021-08-14T20:00+0300
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Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал
Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал
Предлагаю отправиться в захватывающее путешествие конца XIX века по следам бессарабца Василия Мамалыги. В архивных документах Индонезии хранится его имя, где он назван авантюристом, опасным бунтарем, бандитом, искателем приключений и шпионом.Вполне вероятно, что в Азию его влекла не только любовь к справедливому бунту, но и любовь к женщине. Пятого января 1961 года балийская газета "Педоман" опубликовала короткую заметку о смерти в яванской Сурабае 90-летней госпожи Сити Джохан Малиган.Быть может, это была та самая красавица балийка, которая помогла бежать из тюрьмы яркому и безумному бессарабцу Василию Мамалыге? Хочется думать, что ради нее он вернулся в Индонезию. В этот раз - навсегда.
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Валентина Топоривская
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подкасты, знай наших!

Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал

20:00 14.08.2021
325
Радио
Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Свежий выпуск "Знай наших!" посвящен… мамалыге. Ведь каждый настоящий молдаванин ее любит и умеет готовить. Но речь пойдет не о кукурузной каше, а о человеке, который ее круто заварил на островах тропической Индонезии.
Предлагаю отправиться в захватывающее путешествие конца XIX века по следам бессарабца Василия Мамалыги. В архивных документах Индонезии хранится его имя, где он назван авантюристом, опасным бунтарем, бандитом, искателем приключений и шпионом.

"Сенсацией 1895 года явился некий русский Василий Малыгин, возмутитель спокойствия в Нидерландской Ост-Индии", - написала 126 лет назад голландская газета Jaargang.

© Photo : KommersantВасилий Мамалыга
Василий Мамалыга - Sputnik Молдова
1/6
© Photo : Kommersant
Василий Мамалыга
CC BY-SA 3.0 / Tropenmuseum in Amsterdam / Яванцы — крупнейший народ Индонезии
Яванцы — крупнейший народ Индонезии - Sputnik Молдова
2/6
CC BY-SA 3.0 / Tropenmuseum in Amsterdam /
Яванцы — крупнейший народ Индонезии
CC BY-SA 3.0 / Merbabu / Сасаки
Сасаки - Sputnik Молдова
3/6
CC BY-SA 3.0 / Merbabu /
Сасаки
CC BY-SA 3.0 / Малайцы / Малайцы
Малайцы - Sputnik Молдова
4/6
CC BY-SA 3.0 / Малайцы /
Малайцы
© Public Domain / Edward ElvenМалайские женщины Суматры
Малайские женщины Суматры - Sputnik Молдова
5/6
© Public Domain / Edward Elven
Малайские женщины Суматры
CC BY-SA 4.0 / Kaidor / Карта расположения народов Индонезии
Карта расположения народов Индонезии - Sputnik Молдова
6/6
CC BY-SA 4.0 / Kaidor /
Карта расположения народов Индонезии
1/6
© Photo : Kommersant
Василий Мамалыга
2/6
CC BY-SA 3.0 / Tropenmuseum in Amsterdam /
Яванцы — крупнейший народ Индонезии
3/6
CC BY-SA 3.0 / Merbabu /
Сасаки
4/6
CC BY-SA 3.0 / Малайцы /
Малайцы
5/6
© Public Domain / Edward Elven
Малайские женщины Суматры
6/6
CC BY-SA 4.0 / Kaidor /
Карта расположения народов Индонезии
Вполне вероятно, что в Азию его влекла не только любовь к справедливому бунту, но и любовь к женщине. Пятого января 1961 года балийская газета "Педоман" опубликовала короткую заметку о смерти в яванской Сурабае 90-летней госпожи Сити Джохан Малиган.
Быть может, это была та самая красавица балийка, которая помогла бежать из тюрьмы яркому и безумному бессарабцу Василию Мамалыге?
Хочется думать, что ради нее он вернулся в Индонезию. В этот раз - навсегда.
000000
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