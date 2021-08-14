https://ru.sputnik.md/20210814/kak-vasya-mamalyga-v-indonezii-vosstal-43758126.html

Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал

Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал

Свежий выпуск "Знай наших!" посвящен… мамалыге. Ведь каждый настоящий молдаванин ее любит и умеет готовить. Но речь пойдет не о кукурузной каше, а о человеке, который ее круто заварил на островах тропической Индонезии. Предлагаю отправиться в захватывающее путешествие конца XIX века по следам бессарабца Василия Мамалыги.

2021-08-14T20:00+0300

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Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал

Предлагаю отправиться в захватывающее путешествие конца XIX века по следам бессарабца Василия Мамалыги. В архивных документах Индонезии хранится его имя, где он назван авантюристом, опасным бунтарем, бандитом, искателем приключений и шпионом.Вполне вероятно, что в Азию его влекла не только любовь к справедливому бунту, но и любовь к женщине. Пятого января 1961 года балийская газета "Педоман" опубликовала короткую заметку о смерти в яванской Сурабае 90-летней госпожи Сити Джохан Малиган.Быть может, это была та самая красавица балийка, которая помогла бежать из тюрьмы яркому и безумному бессарабцу Василию Мамалыге? Хочется думать, что ради нее он вернулся в Индонезию. В этот раз - навсегда.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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подкасты, знай наших!