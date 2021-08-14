https://ru.sputnik.md/20210814/kiev-ofis-zelenskogo-stolknoveniya-politsia-protestuyuschie-43906976.html
У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих
У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих
Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.
2021-08-14T15:00+0300
2021-08-14T15:00+0300
2021-08-14T15:00+0300
общество
украина
митинг
полиция
стычка
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1562/69/15626932_0:0:3471:1953_1920x0_80_0_0_6df10b10faba21362f0a8c99e6a4fd0f.jpg
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Стычка между националистами, в том числе представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла в субботу у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, пишет РИА Новости.Акция стартовала в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые "борются с патриотическим движением".Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.Офис охраняет много правоохранителей. Когда участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения.Затем ситуация у офиса президента Украины стабилизировалась, столкновения прекратились.На центральных улицах Киева, которые расположены неподалеку от офиса президента, дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили полиции и нацгвардии.
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1562/69/15626932_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_5d1eb3367689c583a20601363557d528.jpg
Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского
Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты
2021-08-14T15:00+0300
true
PT0M24S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, митинг, полиция, стычка, владимир зеленский, видео
У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих
Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik
. Стычка между националистами, в том числе представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла в субботу у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, пишет РИА Новости
.
Акция стартовала в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые "борются с патриотическим движением".
Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.
Офис охраняет много правоохранителей. Когда участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения.
Затем ситуация у офиса президента Украины стабилизировалась, столкновения прекратились.
На центральных улицах Киева, которые расположены неподалеку от офиса президента, дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили полиции и нацгвардии.