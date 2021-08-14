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https://ru.sputnik.md/20210814/kiev-ofis-zelenskogo-stolknoveniya-politsia-protestuyuschie-43906976.html
У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих
У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих
Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.
2021-08-14T15:00+0300
2021-08-14T15:00+0300
общество
украина
митинг
полиция
стычка
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Стычка между националистами, в том числе представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла в субботу у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, пишет РИА Новости.Акция стартовала в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые "борются с патриотическим движением".Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.Офис охраняет много правоохранителей. Когда участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения.Затем ситуация у офиса президента Украины стабилизировалась, столкновения прекратились.На центральных улицах Киева, которые расположены неподалеку от офиса президента, дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили полиции и нацгвардии.
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Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского
Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты
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украина, митинг, полиция, стычка, владимир зеленский, видео

У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих

15:00 14.08.2021
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© Sputnik / Igor Bashkovity / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Igor Bashkovity
/
Перейти в фотобанк
Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Стычка между националистами, в том числе представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла в субботу у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, пишет РИА Новости.
Акция стартовала в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые "борются с патриотическим движением".
Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.
Офис охраняет много правоохранителей. Когда участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения.
Затем ситуация у офиса президента Украины стабилизировалась, столкновения прекратились.
На центральных улицах Киева, которые расположены неподалеку от офиса президента, дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили полиции и нацгвардии.
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