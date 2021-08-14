https://ru.sputnik.md/20210814/kiev-ofis-zelenskogo-stolknoveniya-politsia-protestuyuschie-43906976.html

У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих

У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих

Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.

2021-08-14T15:00+0300

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общество

украина

митинг

полиция

стычка

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Стычка между националистами, в том числе представителями политической партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело), и полицией произошла в субботу у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, пишет РИА Новости.Акция стартовала в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые "борются с патриотическим движением".Митингующие попытались прорваться к офису президента, при этом они бросали взрывпакеты в правоохранителей и распыляли газ.Офис охраняет много правоохранителей. Когда участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения.Затем ситуация у офиса президента Украины стабилизировалась, столкновения прекратились.На центральных улицах Киева, которые расположены неподалеку от офиса президента, дежурят много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками, стоят автомобили полиции и нацгвардии.

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Дымовые шашки и взрывпакеты: столкновения у офиса Зеленского Начались столкновения между полицией и националистами у офиса Зеленского в Киеве. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты 2021-08-14T15:00+0300 true PT0M24S

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украина, митинг, полиция, стычка, владимир зеленский, видео