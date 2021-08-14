https://ru.sputnik.md/20210814/maksim-ne-pomnit-den-gospitalizatsii-43906630.html

Представитель МакSим рассказала, что певица не помнит день госпитализации

Представитель МакSим рассказала, что певица не помнит день госпитализации

МакSим 13 августа выписали из больницы, где она проходила длительное лечение, день госпитализации артистка не помнит.

2021-08-14T17:08+0300

2021-08-14T17:08+0300

2021-08-14T17:08+0300

россия

певица

выписка

больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/04/35364574_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2ee9f40f3111948145bc9626b7cafa8f.jpg

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Российская исполнительница МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали. Об этом сообщила телеканалу "Звезда" пресс-секретарь певицы Яна Богушевская.Ранее Богушевская уже заявляла ряду СМИ о проблемах с памятью у МакSим, но затем отметила, что публикации на эту тему преувеличены, и призвала "не сгущать краски".В пятницу МакSим выписали из больницы, где она проходила длительное лечение.Певицу госпитализировали после концерта в Казани, а 19 июня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат. В течение нескольких недель МакSим находилась в коме.Лишь 3 августа Богушевская сообщила, что артистка пришла в сознание и идет на поправку, а 9 августа МакSим перевели из реанимации в общую палату.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

певица, выписка, больница