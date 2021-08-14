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https://ru.sputnik.md/20210814/maksim-ne-pomnit-den-gospitalizatsii-43906630.html
Представитель МакSим рассказала, что певица не помнит день госпитализации
Представитель МакSим рассказала, что певица не помнит день госпитализации
МакSим 13 августа выписали из больницы, где она проходила длительное лечение, день госпитализации артистка не помнит.
2021-08-14T17:08+0300
2021-08-14T17:08+0300
россия
певица
выписка
больница
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Российская исполнительница МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали. Об этом сообщила телеканалу "Звезда" пресс-секретарь певицы Яна Богушевская.Ранее Богушевская уже заявляла ряду СМИ о проблемах с памятью у МакSим, но затем отметила, что публикации на эту тему преувеличены, и призвала "не сгущать краски".В пятницу МакSим выписали из больницы, где она проходила длительное лечение.Певицу госпитализировали после концерта в Казани, а 19 июня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат. В течение нескольких недель МакSим находилась в коме.Лишь 3 августа Богушевская сообщила, что артистка пришла в сознание и идет на поправку, а 9 августа МакSим перевели из реанимации в общую палату.
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певица, выписка, больница

Представитель МакSим рассказала, что певица не помнит день госпитализации

17:08 14.08.2021
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Перейти в фотобанк
В пятницу МакSим выписали из больницы, где она проходила длительное лечение, день госпитализации артистка не помнит.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Российская исполнительница МакSим (Марина Абросимова) не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали. Об этом сообщила телеканалу "Звезда" пресс-секретарь певицы Яна Богушевская.
Ранее Богушевская уже заявляла ряду СМИ о проблемах с памятью у МакSим, но затем отметила, что публикации на эту тему преувеличены, и призвала "не сгущать краски".
"Остальное помнит без проблем. Концертов у нее было много и все проходят примерно одинаково. У нее тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле", — рассказала Богушевская.
В пятницу МакSим выписали из больницы, где она проходила длительное лечение.
Певицу госпитализировали после концерта в Казани, а 19 июня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат. В течение нескольких недель МакSим находилась в коме.
Лишь 3 августа Богушевская сообщила, что артистка пришла в сознание и идет на поправку, а 9 августа МакSим перевели из реанимации в общую палату.
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