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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа. 14.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-14T17:35+0300
2021-08-14T17:37+0300
коронавирус
минздрав
эпидемия
статистика
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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 140 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено 9 случаев импорта инфекции: три – из Италии, по два – из Турции и России, по одному – из Болгарии и Ирландии.Общее число случаев заражения в стране достигло 261 947.За минувшие сутки проведено 6200 тестов.Выявлено два случая заражения среди медицинских работников – у двух сотрудников из вспомогательного персонала.Всего в больницах находятся 450 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 81 (из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).В то же время за сутки выздоровели 187 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 253 891.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло три человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6304.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210814/v-moldove-otmenyayut-delenie-stran-na-krasnuyu-i-zelenuyu-zony-43901861.html
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Александр Исаев
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минздрав, эпидемия, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

17:35 14.08.2021 (обновлено: 17:37 14.08.2021)
270
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuМолдавские врачи ведут борьбу с коронавирусом
Молдавские врачи ведут борьбу с коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 140 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено 9 случаев импорта инфекции: три – из Италии, по два – из Турции и России, по одному – из Болгарии и Ирландии.
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Общее число случаев заражения в стране достигло 261 947.
За минувшие сутки проведено 6200 тестов.
Выявлено два случая заражения среди медицинских работников – у двух сотрудников из вспомогательного персонала.
Всего в больницах находятся 450 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 81 (из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
В то же время за сутки выздоровели 187 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 253 891.
За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло три человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 6304.
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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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