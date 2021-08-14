Наталья Гаврилица прокомментировала итоги визита Дмитрия Козака в Кишинев

"Внешняя политика должна следовать интересам граждан, и у нас должны быть хорошие, прагматические отношения со всеми партнерами. У нас очень комплексная и важная повестка дня в двусторонних отношениях с Россией, и нас радуют позитивные высказывания господина Козака. У нас на повестке – решения по договору о газе, у нас очень много людей работает в России, так что мы будем вместе работать над этими вопросами", — сказала Гаврилица в эфире телеканала RTR-Moldova.