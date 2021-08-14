https://ru.sputnik.md/20210814/natalya-gavrilitsa-prokommentirovala-itogi-vizita-dmitriya-kozaka-v-kishinev-43911206.html
Наталья Гаврилица прокомментировала итоги визита Дмитрия Козака в Кишинев
Наталья Гаврилица прокомментировала итоги визита Дмитрия Козака в Кишинев
Премьер Наталья Гаврилица прокомментировала визит Козака в Молдову и рассказала о повестке отношений с Россией
2021-08-14T17:59+0300
2021-08-14T17:59+0300
2021-08-14T17:59+0300
политика
майя санду
внешняя политика
дмитрий козак
россия
молдова
отношения
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица положительно оценила результаты встреч руководства Молдовы с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.Глава правительства отметила, что в отношениях с Россией у Молдовы существует важная повестка дня и выразила уверенность, что совместная работа продолжится в позитивном ключе.Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов.Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.
https://ru.sputnik.md/20210811/itogi-vizita-kozaka-v-moldovu-druzhit-tochno-budem-43822024.html
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майя санду, внешняя политика, дмитрий козак, россия, молдова, отношения, наталья гаврилица
Наталья Гаврилица прокомментировала итоги визита Дмитрия Козака в Кишинев
Премьер-министр отметила, что в двусторонних отношениях с Россией у Молдовы комплексная и важная повестка, над которой предстоит работать вместе.
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица положительно оценила результаты встреч руководства Молдовы с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
Глава правительства отметила, что в отношениях с Россией у Молдовы существует важная повестка дня и выразила уверенность, что совместная работа продолжится в позитивном ключе.
"Внешняя политика должна следовать интересам граждан, и у нас должны быть хорошие, прагматические отношения со всеми партнерами. У нас очень комплексная и важная повестка дня в двусторонних отношениях с Россией, и нас радуют позитивные высказывания господина Козака. У нас на повестке – решения по договору о газе, у нас очень много людей работает в России, так что мы будем вместе работать над этими вопросами", — сказала Гаврилица в эфире телеканала RTR-Moldova.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов.
Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.