https://ru.sputnik.md/20210814/navodnenie-india-mestnye-zhiteli-vynuzhdeny-plyt-43901745.html

Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам

Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам

Смотрите на видео, как вынуждены передвигаться жители штата Уттар-Прадеш после того, как населенные пункты оказались затоплены из-за роста уровня воды в Ганге.

2021-08-14T16:36+0300

2021-08-14T16:36+0300

2021-08-14T16:38+0300

видео

индия

последствия

ливень

наводнение

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Свыше 350 деревень в 21 округе северного индийского штата Уттар-Прадеш были затоплены паводковыми водами из-за проливных дождей, которые обрушились на регион. Больше всего пострадали округа Хамирпур и Джалаун.Затопление было вызвано подъемом уровня воды в реках Ганг и Ямуна, произошедшим в результате муссонных ливней. Почти треть от общего числа пострадавших населенных пунктов оказалась полностью отрезана паводками.Уровень воды в реке Ганг поднимался на два метра выше "опасного".

индия

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индия, последствия, ливень, наводнение, видео