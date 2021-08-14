Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210814/navodnenie-india-mestnye-zhiteli-vynuzhdeny-plyt-43901745.html
Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам
Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам
Смотрите на видео, как вынуждены передвигаться жители штата Уттар-Прадеш после того, как населенные пункты оказались затоплены из-за роста уровня воды в Ганге.
2021-08-14T16:36+0300
2021-08-14T16:38+0300
видео
индия
последствия
ливень
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43901677_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_ddab696afc478d869ddf33191fc1674c.jpg
Свыше 350 деревень в 21 округе северного индийского штата Уттар-Прадеш были затоплены паводковыми водами из-за проливных дождей, которые обрушились на регион. Больше всего пострадали округа Хамирпур и Джалаун.Затопление было вызвано подъемом уровня воды в реках Ганг и Ямуна, произошедшим в результате муссонных ливней. Почти треть от общего числа пострадавших населенных пунктов оказалась полностью отрезана паводками.Уровень воды в реке Ганг поднимался на два метра выше "опасного".
индия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43901677_31:0:918:665_1920x0_80_0_0_3713127e09c835f8fe96d5dcb8066bdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
индия, последствия, ливень, наводнение, видео

Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам

16:36 14.08.2021 (обновлено: 16:38 14.08.2021)
166
© Ruptly
Смотрите на видео, как вынуждены передвигаться жители штата Уттар-Прадеш после того, как населенные пункты оказались затоплены из-за роста уровня воды в Ганге.
Свыше 350 деревень в 21 округе северного индийского штата Уттар-Прадеш были затоплены паводковыми водами из-за проливных дождей, которые обрушились на регион. Больше всего пострадали округа Хамирпур и Джалаун.
Затопление было вызвано подъемом уровня воды в реках Ганг и Ямуна, произошедшим в результате муссонных ливней. Почти треть от общего числа пострадавших населенных пунктов оказалась полностью отрезана паводками.
Уровень воды в реке Ганг поднимался на два метра выше "опасного".
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:35Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:08Представитель МакSим рассказала, что певица не помнит день госпитализации
16:36Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам
16:03Пожарный самолет с россиянами на борту разбился в Турции
15:31Глава Погранполиции Молдовы назвал важной борьбу с преступностью на границе с Украиной
15:00У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих
14:36В зоне погранконтроля у местных жителей изъяли ружье и пистолет
14:05Ремонт улицы Крянгэ: Чебан назвал дату, когда может завершиться укладка покрытия
13:34Обострение ситуации: президент Афганистана обратился к нации
13:08Страсти по генпрокурору, позиции Санду и визит Козака: итоги недели в Молдове
12:36Новые автобусы вышли на маршруты в Кишиневе
12:02Пожарные из Молдовы за сутки потушили 106 очагов возгорания в Греции
11:31В Японии объявили эвакуацию 1,7 миллиона человек из-за ливней
11:06В Молдове отменяют деление стран на "красную" и "зеленую" зоны
10:27Выросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
09:56Где в Кишиневе 14 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Назван симптом инфаркта, который проявляется за несколько дней
08:53Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке
08:00Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
07:30Успенский пост 2021: календарь питания и что нельзя делать