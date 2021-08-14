https://ru.sputnik.md/20210814/navodnenie-india-mestnye-zhiteli-vynuzhdeny-plyt-43901745.html
Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам
Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам
Смотрите на видео, как вынуждены передвигаться жители штата Уттар-Прадеш после того, как населенные пункты оказались затоплены из-за роста уровня воды в Ганге.
2021-08-14T16:36+0300
2021-08-14T16:36+0300
2021-08-14T16:38+0300
видео
индия
последствия
ливень
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43901677_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_ddab696afc478d869ddf33191fc1674c.jpg
Свыше 350 деревень в 21 округе северного индийского штата Уттар-Прадеш были затоплены паводковыми водами из-за проливных дождей, которые обрушились на регион. Больше всего пострадали округа Хамирпур и Джалаун.Затопление было вызвано подъемом уровня воды в реках Ганг и Ямуна, произошедшим в результате муссонных ливней. Почти треть от общего числа пострадавших населенных пунктов оказалась полностью отрезана паводками.Уровень воды в реке Ганг поднимался на два метра выше "опасного".
индия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43901677_31:0:918:665_1920x0_80_0_0_3713127e09c835f8fe96d5dcb8066bdb.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
индия, последствия, ливень, наводнение, видео
Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам
16:36 14.08.2021 (обновлено: 16:38 14.08.2021)
Смотрите на видео, как вынуждены передвигаться жители штата Уттар-Прадеш после того, как населенные пункты оказались затоплены из-за роста уровня воды в Ганге.
Свыше 350 деревень в 21 округе северного индийского штата Уттар-Прадеш были затоплены паводковыми водами из-за проливных дождей, которые обрушились на регион. Больше всего пострадали округа Хамирпур и Джалаун.
Затопление было вызвано подъемом уровня воды в реках Ганг и Ямуна, произошедшим в результате муссонных ливней. Почти треть от общего числа пострадавших населенных пунктов оказалась полностью отрезана паводками.
Уровень воды в реке Ганг поднимался на два метра выше "опасного".