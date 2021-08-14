https://ru.sputnik.md/20210814/nazvan-simptom-infarkta-kotoryy-proyavlyaetsya-za-neskolko-dney-43899723.html

Назван симптом инфаркта, который проявляется за несколько дней

Назван симптом инфаркта, который проявляется за несколько дней

Врач назвал симптом, который еще за несколько дней до приступа может предупредить об инфаркте

2021-08-14T09:25+0300

2021-08-14T09:25+0300

2021-08-14T10:04+0300

здоровье

врач

инфаркт

симптом

кардиолог

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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Российский специалист рассказал о симптоме сердечного приступа, который может дать о себе знать за длительное время до ухудшения состояния.По словам медика, которого цитирует портал "Доктор Питер", в этом случае нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.Типичное проявление инфаркта, как отметил кардиолог, – это интенсивные давящие, жгучие боли за грудиной продолжительностью более двадцати минут. Часто они сопровождаются холодным потом и чувством страха.

https://ru.sputnik.md/20190318/vrach-hrap-infarkt-podkast-17899558.html

https://ru.sputnik.md/20210715/Kitayskie-uchenye-nazvali-dietu-dlya-predotvrascheniya-raka-infarkta-i-diabeta-35526302.html

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врач, инфаркт, симптом, кардиолог