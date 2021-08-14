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Назван симптом инфаркта, который проявляется за несколько дней
Назван симптом инфаркта, который проявляется за несколько дней
Врач назвал симптом, который еще за несколько дней до приступа может предупредить об инфаркте
2021-08-14T09:25+0300
2021-08-14T10:04+0300
здоровье
врач
инфаркт
симптом
кардиолог
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Российский специалист рассказал о симптоме сердечного приступа, который может дать о себе знать за длительное время до ухудшения состояния.По словам медика, которого цитирует портал "Доктор Питер", в этом случае нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.Типичное проявление инфаркта, как отметил кардиолог, – это интенсивные давящие, жгучие боли за грудиной продолжительностью более двадцати минут. Часто они сопровождаются холодным потом и чувством страха.
https://ru.sputnik.md/20190318/vrach-hrap-infarkt-podkast-17899558.html
https://ru.sputnik.md/20210715/Kitayskie-uchenye-nazvali-dietu-dlya-predotvrascheniya-raka-infarkta-i-diabeta-35526302.html
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врач, инфаркт, симптом, кардиолог

Назван симптом инфаркта, который проявляется за несколько дней

09:25 14.08.2021 (обновлено: 10:04 14.08.2021)
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CC BY-SA 4.0 / Irfansevket2905 / Инфаркт, архивное фото
Инфаркт, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Irfansevket2905 /
Врач назвал симптом, который еще за несколько дней до приступа может предупредить об инфаркте.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Российский специалист рассказал о симптоме сердечного приступа, который может дать о себе знать за длительное время до ухудшения состояния.

"За несколько дней до инфаркта может появиться кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которое ранее вы у себя не наблюдали", — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова Игорь Кочанов.

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По словам медика, которого цитирует портал "Доктор Питер", в этом случае нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Типичное проявление инфаркта, как отметил кардиолог, – это интенсивные давящие, жгучие боли за грудиной продолжительностью более двадцати минут. Часто они сопровождаются холодным потом и чувством страха.
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