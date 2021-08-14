https://ru.sputnik.md/20210814/novye-avtobusy-vyshli-na-marshruty-v-kishineve-43903509.html

Новые автобусы вышли на маршруты в Кишиневе

Новые автобусы вышли на маршруты в Кишиневе

Автобусы оснащены системой кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, низким полом с выдвижной платформой.

2021-08-14T12:36+0300

2021-08-14T12:36+0300

2021-08-14T12:36+0300

транспорт

автобусы

мэрия кишинева

новости кишинева

ион чебан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43903402_0:171:1281:891_1920x0_80_0_0_76bd1b15aa2d4839c893b7eb2a72d95e.jpg

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. В субботу на улицы столицы вышли пять новых автобусов Isuzu из партии в 100 машин, закупленных мэрией Кишинева.Автобусы распределили на маршруты №5, 19 и 26, где наблюдается острая нехватка транспорта.Согласно контракту, в ближайшее время в столицу прибудут еще 28 автобусов, а остальные поставят до конца 2021 года.Транспортные средства соответствуют всем стандартам качества, оснащены системой кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, низким полом с выдвижной платформой, сообщил мэр столицы Ион Чебан.Стоимость всей партии из 100 автобусов составила около 12,5 миллиона евро. Гарантийный срок завода составляет 6 с половиной лет, в течение которых производитель также обеспечивает их техническое обслуживание.В этом году мэрия также закупила партию из 58 автобусов MAN, Volvo и VDL из Норвегии и Нидерландов, предназначенных для пригородов столицы. Из них 28 уже поступили, а 11 выпущены на маршруты. Следующая партия этих автобусов поступит ​в конце августа. Все машины проходят технические испытания перед отправкой на городские маршруты.До приобретения новых автобусов городской автобусный парк имел на балансе 125 единиц транспорта, из них только 53 находились в удовлетворительном состоянии, а 15 были списаны.

https://ru.sputnik.md/20210628/bez-foto-v-kishinev-dostavili-novye-avtobusy-kuda-ikh-raspredelyat-35281258.html

https://ru.sputnik.md/20210611/kogda-zakonchat-remont-ulitsy-creanga-ceban-eksklyuzivno-dlya-sputnik-35084114.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

транспорт, автобусы, мэрия кишинева, ион чебан