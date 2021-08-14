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Новые автобусы вышли на маршруты в Кишиневе
Новые автобусы вышли на маршруты в Кишиневе
Автобусы оснащены системой кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, низким полом с выдвижной платформой.
2021-08-14T12:36+0300
2021-08-14T12:36+0300
транспорт
автобусы
мэрия кишинева
новости кишинева
ион чебан
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. В субботу на улицы столицы вышли пять новых автобусов Isuzu из партии в 100 машин, закупленных мэрией Кишинева.Автобусы распределили на маршруты №5, 19 и 26, где наблюдается острая нехватка транспорта.Согласно контракту, в ближайшее время в столицу прибудут еще 28 автобусов, а остальные поставят до конца 2021 года.Транспортные средства соответствуют всем стандартам качества, оснащены системой кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, низким полом с выдвижной платформой, сообщил мэр столицы Ион Чебан.Стоимость всей партии из 100 автобусов составила около 12,5 миллиона евро. Гарантийный срок завода составляет 6 с половиной лет, в течение которых производитель также обеспечивает их техническое обслуживание.В этом году мэрия также закупила партию из 58 автобусов MAN, Volvo и VDL из Норвегии и Нидерландов, предназначенных для пригородов столицы. Из них 28 уже поступили, а 11 выпущены на маршруты. Следующая партия этих автобусов поступит ​в конце августа. Все машины проходят технические испытания перед отправкой на городские маршруты.До приобретения новых автобусов городской автобусный парк имел на балансе 125 единиц транспорта, из них только 53 находились в удовлетворительном состоянии, а 15 были списаны.
https://ru.sputnik.md/20210628/bez-foto-v-kishinev-dostavili-novye-avtobusy-kuda-ikh-raspredelyat-35281258.html
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транспорт, автобусы, мэрия кишинева, ион чебан

Новые автобусы вышли на маршруты в Кишиневе

12:36 14.08.2021
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© Photo : Facebook / Iv CebanНовые автобусы в Кишиневе
Новые автобусы в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Автобусы оснащены системой кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, низким полом с выдвижной платформой.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. В субботу на улицы столицы вышли пять новых автобусов Isuzu из партии в 100 машин, закупленных мэрией Кишинева.
Автобусы распределили на маршруты №5, 19 и 26, где наблюдается острая нехватка транспорта.
Согласно контракту, в ближайшее время в столицу прибудут еще 28 автобусов, а остальные поставят до конца 2021 года.
Транспортные средства соответствуют всем стандартам качества, оснащены системой кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, низким полом с выдвижной платформой, сообщил мэр столицы Ион Чебан.
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Стоимость всей партии из 100 автобусов составила около 12,5 миллиона евро. Гарантийный срок завода составляет 6 с половиной лет, в течение которых производитель также обеспечивает их техническое обслуживание.
В этом году мэрия также закупила партию из 58 автобусов MAN, Volvo и VDL из Норвегии и Нидерландов, предназначенных для пригородов столицы. Из них 28 уже поступили, а 11 выпущены на маршруты. Следующая партия этих автобусов поступит ​в конце августа. Все машины проходят технические испытания перед отправкой на городские маршруты.
До приобретения новых автобусов городской автобусный парк имел на балансе 125 единиц транспорта, из них только 53 находились в удовлетворительном состоянии, а 15 были списаны.
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