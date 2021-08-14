https://ru.sputnik.md/20210814/obostrenie-situatsii-afganistan-prezident-obraschenie-k-natsii-43904599.html

Обострение ситуации: президент Афганистана обратился к нации

Обострение ситуации: президент Афганистана обратился к нации

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране.

2021-08-14T13:34+0300

2021-08-14T13:34+0300

2021-08-14T13:48+0300

политика

заявление

афганистан

противостояние

захват

талибы

ашраф гани

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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране и перемещение граждан, пишет РИА Новости.Гани добавил, что на данный момент ремобилизация афганских сил безопасности и обороны представляет собой главный приоритет для властей. Также, по его словам, Кабул ведет консультации с международными партнерами в связи с ситуацией в Афганистане.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.В субботу боевики "Талибана" (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Шаран - столицу афганской провинции Пактика на юго-востоке страны, а накануне, как сообщил представитель талибов, было объявлено о захвате города Пули-Алам – административного центра афганской провинции Логар в 50 километрах к югу от столицы страны Кабула.

https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html

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заявление, афганистан, противостояние, захват, талибы, ашраф гани