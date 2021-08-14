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https://ru.sputnik.md/20210814/obostrenie-situatsii-afganistan-prezident-obraschenie-k-natsii-43904599.html
Обострение ситуации: президент Афганистана обратился к нации
Обострение ситуации: президент Афганистана обратился к нации
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране.
2021-08-14T13:34+0300
2021-08-14T13:48+0300
политика
заявление
афганистан
противостояние
захват
талибы
ашраф гани
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране и перемещение граждан, пишет РИА Новости.Гани добавил, что на данный момент ремобилизация афганских сил безопасности и обороны представляет собой главный приоритет для властей. Также, по его словам, Кабул ведет консультации с международными партнерами в связи с ситуацией в Афганистане.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.В субботу боевики "Талибана" (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Шаран - столицу афганской провинции Пактика на юго-востоке страны, а накануне, как сообщил представитель талибов, было объявлено о захвате города Пули-Алам – административного центра афганской провинции Логар в 50 километрах к югу от столицы страны Кабула.
https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html
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заявление, афганистан, противостояние, захват, талибы, ашраф гани

Обострение ситуации: президент Афганистана обратился к нации

13:34 14.08.2021 (обновлено: 13:48 14.08.2021)
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© AP Photo / Tariq AchakzaiСторонники Талибана на границе Афганистана и Пакистана
Сторонники Талибана на границе Афганистана и Пакистана - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Tariq Achakzai
Ремобилизация афганских сил безопасности и обороны сейчас представляет главный приоритет для властей страны.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране и перемещение граждан, пишет РИА Новости.
"Я заверяю вас, что в качестве президента мои усилия сосредоточены на том, чтобы предотвратить нестабильность, насилие и перемещение людей", - заявил президент в обращении к нации в связи с ситуацией в Афганистане.
Гани добавил, что на данный момент ремобилизация афганских сил безопасности и обороны представляет собой главный приоритет для властей. Также, по его словам, Кабул ведет консультации с международными партнерами в связи с ситуацией в Афганистане.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
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В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
В субботу боевики "Талибана" (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Шаран - столицу афганской провинции Пактика на юго-востоке страны, а накануне, как сообщил представитель талибов, было объявлено о захвате города Пули-Алам – административного центра афганской провинции Логар в 50 километрах к югу от столицы страны Кабула.
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