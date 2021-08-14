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Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации
Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации
С некоторыми странами принято решение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а многие страны Европы в одностороннем порядке признали такой документ.
2021-08-14T18:57+0300
2021-08-14T18:57+0300
сертификат
мидеи
вакцинация
коронавирус
признание
страны
список
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КИШИНЕВ, 14 августа - Sputnik. Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь – это страны, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19.В то же время ряд других стран объявили об одностороннем признании сертификатов о вакцинации, выданных властями Республики Молдова, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза. Это Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Сербия, Франция. Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что запросы о признании сертификатов Молдовы были направлены МИДам Чешской Республики, Греции, Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Италии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Сербии, Люксембурга, Армении и Узбекистана.МИДЕИ еженедельно, в пятницу, обновляет предупреждения о поездках за границу. Внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам планировать поездки, предварительно ознакомившись с информацией об условиях въезда в страну назначения, а также, в зависимости от обстоятельств, об условиях транзита.
https://ru.sputnik.md/20210812/pervyy-punkt-vaktsinatsii-inostrantsev-otkrylsya-v-sankt-peterburge-43841326.html
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сертификат, мидеи, вакцинация, признание, страны, список

Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации

18:57 14.08.2021
1270
© Sputnik / Mihai CarausПункт вакцинации от коронавируса в Молдову
Пункт вакцинации от коронавируса в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Свидетельство о вакцинации против COVID-19, выданное Республикой Молдова, признается все большим количеством государств.
КИШИНЕВ, 14 августа - Sputnik. Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь – это страны, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19.
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В то же время ряд других стран объявили об одностороннем признании сертификатов о вакцинации, выданных властями Республики Молдова, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза. Это Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Сербия, Франция.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что запросы о признании сертификатов Молдовы были направлены МИДам Чешской Республики, Греции, Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Италии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Сербии, Люксембурга, Армении и Узбекистана.
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МИДЕИ еженедельно, в пятницу, обновляет предупреждения о поездках за границу. Внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам планировать поездки, предварительно ознакомившись с информацией об условиях въезда в страну назначения, а также, в зависимости от обстоятельств, об условиях транзита.
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