https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html

Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации

Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации

С некоторыми странами принято решение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, а многие страны Европы в одностороннем порядке признали такой документ.

2021-08-14T18:57+0300

2021-08-14T18:57+0300

2021-08-14T18:57+0300

сертификат

мидеи

вакцинация

коронавирус

признание

страны

список

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558955_0:58:3073:1786_1920x0_80_0_0_f7c1af50659b0298471bb50adafcf4f6.jpg

КИШИНЕВ, 14 августа - Sputnik. Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь – это страны, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19.В то же время ряд других стран объявили об одностороннем признании сертификатов о вакцинации, выданных властями Республики Молдова, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза. Это Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Сербия, Франция. Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что запросы о признании сертификатов Молдовы были направлены МИДам Чешской Республики, Греции, Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Италии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Сербии, Люксембурга, Армении и Узбекистана.МИДЕИ еженедельно, в пятницу, обновляет предупреждения о поездках за границу. Внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам планировать поездки, предварительно ознакомившись с информацией об условиях въезда в страну назначения, а также, в зависимости от обстоятельств, об условиях транзита.

https://ru.sputnik.md/20210812/pervyy-punkt-vaktsinatsii-inostrantsev-otkrylsya-v-sankt-peterburge-43841326.html

https://ru.sputnik.md/20210812/elektronnyy-monitoring-dlya-tekh-kto-na-karantine-chto-govorit-minzdrav-43831747.html

https://ru.sputnik.md/20210814/v-moldove-otmenyayut-delenie-stran-na-krasnuyu-i-zelenuyu-zony-43901861.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

сертификат, мидеи, вакцинация, признание, страны, список