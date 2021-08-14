Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210814/photo-navodneniya-turtsiya-43907320.html
Десятки погибших: на Турцию обрушились и наводнения
Десятки погибших: на Турцию обрушились и наводнения
Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями, в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 44.
2021-08-14T19:26+0300
2021-08-14T19:50+0300
фото
турция
последствия
разрушение
наводнение
сель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43907327_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_1c3820322fa94ba0b5bab8d770742d54.jpg
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43907327_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9b99ee42ac0bdef763ebd66aeef51025.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, турция, последствия, разрушение, наводнение, сель

Десятки погибших: на Турцию обрушились и наводнения

19:26 14.08.2021 (обновлено: 19:50 14.08.2021)
753
Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями, в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 44. Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привело стихийное бедствие.
© REUTERS / Mehmet Emin Caliskan

Обломки автомобиля после наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция, 14 августа 2021 года.

Обломки автомобиля после наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция, 14 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
1/14
© REUTERS / Mehmet Emin Caliskan

Обломки автомобиля после наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция, 14 августа 2021 года.

© AP Photo

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей, в результате которых погибли свыше четырех десятков человек.

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей, в результате которых погибли свыше четырех десятков человек. - Sputnik Молдова
2/14
© AP Photo

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей, в результате которых погибли свыше четырех десятков человек.

© AP Photo

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция. - Sputnik Молдова
3/14
© AP Photo

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.

© AP Photo

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция. - Sputnik Молдова
4/14
© AP Photo

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.

© AP Photo

Город Бозкурт в провинции Кастамону, Турция после наводнения.

Город Бозкурт в провинции Кастамону, Турция после наводнения. - Sputnik Молдова
5/14
© AP Photo

Город Бозкурт в провинции Кастамону, Турция после наводнения.

© REUTERS / Can Erok / Demiroren Visual Media

Местные жители смотрят на частично разрушенные здания после наводнений в Бозкурте.

Местные жители смотрят на частично разрушенные здания после наводнений в Бозкурте. - Sputnik Молдова
6/14
© REUTERS / Can Erok / Demiroren Visual Media

Местные жители смотрят на частично разрушенные здания после наводнений в Бозкурте.

© REUTERS / Can Erok / Demiroren Visual Media

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция. - Sputnik Молдова
7/14
© REUTERS / Can Erok / Demiroren Visual Media

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.

© AP Photo

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей.

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей. - Sputnik Молдова
8/14
© AP Photo

Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей.

© REUTERS / Can Erok / Demiroren Visual Media

Транспортные средства превратились в груду металла после наводнейний.

Транспортные средства превратились в груду металла после наводнейний. - Sputnik Молдова
9/14
© REUTERS / Can Erok / Demiroren Visual Media

Транспортные средства превратились в груду металла после наводнейний.

© REUTERS / Bulent Usta

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели. - Sputnik Молдова
10/14
© REUTERS / Bulent Usta

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

© AP Photo

Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия.

Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия. - Sputnik Молдова
11/14
© AP Photo

Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия.

© REUTERS / Mehmet Emin Caliskan

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция. - Sputnik Молдова
12/14
© REUTERS / Mehmet Emin Caliskan

Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.

© AP Photo

Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями, в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 44.

Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями, в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 44. - Sputnik Молдова
13/14
© AP Photo

Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями, в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 44.

© REUTERS / Can Erok / Demiroren Visual Media

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы более 1,7 тысячи человек.

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы более 1,7 тысячи человек. - Sputnik Молдова
14/14
© REUTERS / Can Erok / Demiroren Visual Media

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы более 1,7 тысячи человек.

000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:05Почти три десятка погибших в Гаити после разрушительного землетрясения
20:00Как Вася Мамалыга в Индонезии восстал
19:26Десятки погибших: на Турцию обрушились и наводнения
18:57Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации
18:27Президент России выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Турции
17:59Наталья Гаврилица прокомментировала итоги визита Дмитрия Козака в Кишинев
17:35Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:08Представитель МакSим рассказала, что певица не помнит день госпитализации
16:36Наводнение в Индии: местные жители вынуждены плыть к соседним домам
16:03Пожарный самолет с россиянами на борту разбился в Турции
15:31Глава Погранполиции Молдовы назвал важной борьбу с преступностью на границе с Украиной
15:00У офиса Зеленского произошли столкновения полиции и протестующих
14:36В зоне погранконтроля у местных жителей изъяли ружье и пистолет
14:05Ремонт улицы Крянгэ: Чебан назвал дату, когда может завершиться укладка покрытия
13:34Обострение ситуации: президент Афганистана обратился к нации
13:08Страсти по генпрокурору, позиции Санду и визит Козака: итоги недели в Молдове
12:36Новые автобусы вышли на маршруты в Кишиневе
12:02Пожарные из Молдовы за сутки потушили 106 очагов возгорания в Греции
11:31В Японии объявили эвакуацию 1,7 миллиона человек из-за ливней
11:06В Молдове отменяют деление стран на "красную" и "зеленую" зоны