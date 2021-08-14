Десятки погибших: на Турцию обрушились и наводнения

Обломки автомобиля после наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция, 14 августа 2021 года.
Обломки автомобиля после наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция, 14 августа 2021 года.
Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей, в результате которых погибли свыше четырех десятков человек.
Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей, в результате которых погибли свыше четырех десятков человек.
Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.
Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.
Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.
Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.
Город Бозкурт в провинции Кастамону, Турция после наводнения.
Город Бозкурт в провинции Кастамону, Турция после наводнения.
Местные жители смотрят на частично разрушенные здания после наводнений в Бозкурте.
Местные жители смотрят на частично разрушенные здания после наводнений в Бозкурте.
Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.
Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.
Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей.
Снимок с высоты показывает разрушения после наводнений и селей.
Транспортные средства превратились в груду металла после наводнейний.
Транспортные средства превратились в груду металла после наводнейний.
В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия.
Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия.
Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.
Последствия наводнения в городе Бозкурт в провинции Кастамону, Турция.
Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями, в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 44.
Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями, в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 44.
Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы более 1,7 тысячи человек.
Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы более 1,7 тысячи человек.