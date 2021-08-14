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Почти три десятка погибших в Гаити после разрушительного землетрясения
Почти три десятка погибших в Гаити после разрушительного землетрясения
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. После этого были зарегистрировали еще семь подземных толчков.
2021-08-14T20:05+0300
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общество
в мире
погибшие
жертвы
землетрясение
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. По меньшей мере 29 человек стали жертвами землетрясения в Гаити, произошедшего в субботу утром. Об этом сообщило управление гражданской обороны.В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением порядка 125 тысяч человек на юге страны.По данным Геологической службы США (USGS), после землетрясения магнитудой 7,2 было зафиксировано еще не менее семи подземных толчков, мощность самого сильного из них составила 5,2. Его зарегистрировали в 12.49 по времени UTC (15.49 по кишиневскому времени), очаг залегал на глубине 10,8 километра.В результате подземных толчков пострадали объекты системы здравоохранения. Премьер Гаити заявил, что правительство на месяц объявляет чрезвычайное положение в связи с землетрясением.
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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
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в мире, погибшие, жертвы, землетрясение, видео

Почти три десятка погибших в Гаити после разрушительного землетрясения

20:05 14.08.2021 (обновлено: 20:39 14.08.2021)
589
© AP Photo / Delot JeanЗемлетрясение в Гаити
Землетрясение в Гаити - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Delot Jean
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. После этого были зарегистрированы еще семь подземных толчков.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. По меньшей мере 29 человек стали жертвами землетрясения в Гаити, произошедшего в субботу утром. Об этом сообщило управление гражданской обороны.
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением порядка 125 тысяч человек на юге страны.
По данным Геологической службы США (USGS), после землетрясения магнитудой 7,2 было зафиксировано еще не менее семи подземных толчков, мощность самого сильного из них составила 5,2. Его зарегистрировали в 12.49 по времени UTC (15.49 по кишиневскому времени), очаг залегал на глубине 10,8 километра.
В результате подземных толчков пострадали объекты системы здравоохранения.
Премьер Гаити заявил, что правительство на месяц объявляет чрезвычайное положение в связи с землетрясением.
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