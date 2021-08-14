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Погодные рекорды Молдовы 14 августа

Погодные рекорды Молдовы 14 августа

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 14.08.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Самое холодное четырнадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти полвека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1975 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 14 августа зафиксировали дважды, в 2010 и 2014 годах. Тогда термометры показали +33,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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