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Погодные рекорды Молдовы 14 августа
Погодные рекорды Молдовы 14 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 14.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-14T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Самое холодное четырнадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти полвека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1975 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 14 августа зафиксировали дважды, в 2010 и 2014 годах. Тогда термометры показали +33,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 14 августа

00:01 14.08.2021
188
© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Самое холодное четырнадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти полвека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1975 году в этот день воздух прогрелся всего до +5,4 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 14 августа зафиксировали дважды, в 2010 и 2014 годах. Тогда термометры показали +33,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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