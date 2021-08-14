https://ru.sputnik.md/20210814/pozharnye-iz-moldovy-za-sutki-potushili-106-ochagov-vozgoraniya-v-gretsii-43902180.html

Пожарные из Молдовы за сутки потушили 106 очагов возгорания в Греции

Пожарные из Молдовы за сутки потушили 106 очагов возгорания в Греции

За сутки молдавские пожарные потушили в Греции более 100 очагов возгорания.

2021-08-14T12:02+0300

2021-08-14T12:02+0300

2021-08-14T12:02+0300

общество

греция

пожарные

лесные пожары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43834688_69:0:837:432_1920x0_80_0_0_8eaaa9b6b7f287a54fa4059138134e03.jpg

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Пожарные из Молдовы, которые были откомандированы в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, за сутки ликвидировали еще 106 очагов возгораний.Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), патрулирующие склоны гор на острове Эвия, израсходовали 20 тысяч литров воды, предотвратив распространение огня.По информации ГИЧС, в целом с начала миссии молдавские пожарные ликвидировали 420 очагов на площади 180 гектаров.По данным ведомства, молдавские спасатели за минувшие сутки не только боролись с огнем, но и расчищали территорию от сгоревших деревьев. Бригады молдавских пожарных работают вместе с румынскими коллегами и формируют смешанные отряды. Тушение идет посменно в режиме нон-стоп.Пожарные из Молдовы получили благодарность от Службы экстренной помощи Греции за активное участие и оперативность в преодолении сложных ситуаций.

https://ru.sputnik.md/20210813/pozharnye-spasenie-cherepakhi-pozhar-gretsia-43889000.html

греция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

греция, пожарные, лесные пожары