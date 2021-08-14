https://ru.sputnik.md/20210814/pozharnye-iz-moldovy-za-sutki-potushili-106-ochagov-vozgoraniya-v-gretsii-43902180.html
Пожарные из Молдовы за сутки потушили 106 очагов возгорания в Греции
Пожарные из Молдовы за сутки потушили 106 очагов возгорания в Греции
За сутки молдавские пожарные потушили в Греции более 100 очагов возгорания.
2021-08-14T12:02+0300
2021-08-14T12:02+0300
2021-08-14T12:02+0300
общество
греция
пожарные
лесные пожары
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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Пожарные из Молдовы, которые были откомандированы в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, за сутки ликвидировали еще 106 очагов возгораний.Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), патрулирующие склоны гор на острове Эвия, израсходовали 20 тысяч литров воды, предотвратив распространение огня.По информации ГИЧС, в целом с начала миссии молдавские пожарные ликвидировали 420 очагов на площади 180 гектаров.По данным ведомства, молдавские спасатели за минувшие сутки не только боролись с огнем, но и расчищали территорию от сгоревших деревьев. Бригады молдавских пожарных работают вместе с румынскими коллегами и формируют смешанные отряды. Тушение идет посменно в режиме нон-стоп.Пожарные из Молдовы получили благодарность от Службы экстренной помощи Греции за активное участие и оперативность в преодолении сложных ситуаций.
https://ru.sputnik.md/20210813/pozharnye-spasenie-cherepakhi-pozhar-gretsia-43889000.html
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греция, пожарные, лесные пожары
Пожарные из Молдовы за сутки потушили 106 очагов возгорания в Греции
Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают миссию помощи греческим коллегам по тушению лесных пожаров.
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Пожарные из Молдовы, которые были откомандированы в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, за сутки ликвидировали еще 106 очагов возгораний.
Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), патрулирующие склоны гор на острове Эвия, израсходовали 20 тысяч литров воды, предотвратив распространение огня.
По информации ГИЧС, в целом с начала миссии молдавские пожарные ликвидировали 420 очагов на площади 180 гектаров.
По данным ведомства, молдавские спасатели за минувшие сутки не только боролись с огнем, но и расчищали территорию от сгоревших деревьев. Бригады молдавских пожарных работают вместе с румынскими коллегами и формируют смешанные отряды. Тушение идет посменно в режиме нон-стоп.
Пожарные из Молдовы получили благодарность от Службы экстренной помощи Греции за активное участие и оперативность в преодолении сложных ситуаций.