https://ru.sputnik.md/20210814/pozharnyy-samolet-s-rossiyanami-na-bortu-razbilsya-v-turtsii-43908630.html

Пожарный самолет с россиянами на борту разбился в Турции

Пожарный самолет с россиянами на борту разбился в Турции

В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек, большая часть которых – россияне. 14.08.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Пожарный самолет Бе-200, арендованный в России, разбился в Турции. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении управления лесного хозяйства республики, пишет РИА Новости."При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители Министерства лесного хозяйства", – говорится в сообщении.Посольство РФ в Анкаре сообщило, что выясняет обстоятельства аварии.В свою очередь, в МЧС России отметили, что разбившееся судно не принадлежит МЧС РФ.В Турции в тушении лесных пожаров задействован один Бе-200 российского МЧС. Кроме того, там работают самолеты Бе-200 Минобороны.В военном ведомстве, в свою очередь, подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек.Как уточнили в Минобороны, на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.Комиссия Минобороны России направлена к месту происшествия.По информации местного ТВ, никто из экипажа не выжил.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением.

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Место крушения российского пожарного самолета в Турции В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна. 2021-08-14T16:03+0300 true PT0M59S

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в мире, турция, крушение, самолет, видео