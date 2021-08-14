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Пожарный самолет с россиянами на борту разбился в Турции
16:03 14.08.2021 (обновлено: 17:48 14.08.2021)
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© RIA Novosti / Виктория ВиатрисТурция. Скорая.
© RIA Novosti / Виктория Виатрис
В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек, большая часть которых – россияне.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Пожарный самолет Бе-200, арендованный в России, разбился в Турции. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении управления лесного хозяйства республики, пишет РИА Новости.
"При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители Министерства лесного хозяйства", – говорится в сообщении.
"При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители Министерства лесного хозяйства", – говорится в сообщении.
Посольство РФ в Анкаре сообщило, что выясняет обстоятельства аварии.
В свою очередь, в МЧС России отметили, что разбившееся судно не принадлежит МЧС РФ.
В Турции в тушении лесных пожаров задействован один Бе-200 российского МЧС. Кроме того, там работают самолеты Бе-200 Минобороны.
В военном ведомстве, в свою очередь, подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек.
"14 августа 2021 года, около 15.10, при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", – сказано в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.
Комиссия Минобороны России направлена к месту происшествия.
По информации местного ТВ, никто из экипажа не выжил.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением.
"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!" – написал министр на русском языке в своем аккаунте в Twitter.
С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 14, 2021