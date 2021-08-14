https://ru.sputnik.md/20210814/prezident-rossii-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-pogibshikh-v-aviakatastrofe-v-turtsii-43911792.html

Президент России выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Турции

Президент России выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Турции

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам военных, погибших при крушении самолета Бе-200.

2021-08-14T18:27+0300

2021-08-14T18:27+0300

2021-08-14T18:48+0300

россия

владимир путин

турция

россия

соболезнования

крушение

самолет

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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибших при крушении самолета бБЕ-200, тушившего пожары в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля."Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", – сказано в тексте телеграммы президента РФ, который приводит пресс-служба.Также Путин направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану с соболезнованиями родным турецких граждан, которые находились в потерпевшем крушение самолете.При тушении пожара в районе н. п. Адана в субботу потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. На место крушения направили спасателей. В российском военном ведомстве подтвердили, что самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту было восемь человек – пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.Комиссия Минобороны России направлена к месту происшествия.По информации местного ТВ, никто из экипажа не выжил.Президент России также поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам военных, погибших при крушении самолета Бе-200.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением.

https://ru.sputnik.md/20210814/pozharnyy-samolet-s-rossiyanami-na-bortu-razbilsya-v-turtsii-43908630.html

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Место крушения российского пожарного самолета в Турции В турецком Кахраманмараше разбился российский пожарный самолет-амфибия Бе-200. На борту находились семь человек. Их судьба пока неизвестна. 2021-08-14T18:27+0300 true PT0M59S

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владимир путин, турция, россия, соболезнования, крушение, самолет