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Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке
Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 14.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-14T08:53+0300
2021-08-14T08:53+0300
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Двухлетняя девочка была доставлена в больницу после падения из окна второго этажа жилого дома на Буюканах. Об этом сообщили в управлении кишиневской полиции.Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что ребенок находился дома вместе с 32-летней матерью и старшей сестрой.По словам женщины, она на несколько секунд зашла в ванную. В это время ребенок залез на стул, после чего стал смотреть в окно, из которого в итоге выпал. Девочку поместили в реанимационное отделение.По факту случившегося начато расследование.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 206,2 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 206 миллионов 215 тысяч 876. Из них 4 миллиона 345 тысяч 549 скончались. Применено 4 миллиарда 617 миллионов 806 тысяч 783 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (36 миллионов 697 тысяч 564). Следом идут Индия (32 миллиона 117 тысяч 826) и Бразилия (20 миллионов 319 тысяч).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 468 тысяч 890 случаев заражения, в Турции – 6 миллионов 39 тысяч 827, на Украине – 2 миллиона 352 тысячи 42 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 86 тысяч 492, в Молдове – 261 тысяча 524.Трагедия на КамчаткеТела троих человек, в том числе пилота, обнаружили на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале."Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек", – отметил Солодов.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. После произошедшего было открыто дело о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Обсуждение ситуации в АфганистанеГоссекретарь США Энтони Блинкен обсудил с вице-премьером и главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в Афганистане, сообщили в Госдепе."Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете развивающейся ситуации с безопасностью. Он также подчеркнул, что мы по-прежнему намерены поддерживать крепкие дипломатические отношения и отношения в области безопасности с правительством Афганистана", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html
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Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке
08:53 14.08.2021 (обновлено: 10:00 14.08.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Двухлетняя девочка была доставлена в больницу после падения из окна второго этажа жилого дома на Буюканах. Об этом сообщили в управлении кишиневской полиции.
Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что ребенок находился дома вместе с 32-летней матерью и старшей сестрой.
По словам женщины, она на несколько секунд зашла в ванную. В это время ребенок залез на стул, после чего стал смотреть в окно, из которого в итоге выпал. Девочку поместили в реанимационное отделение.
По факту случившегося начато расследование.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным
американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 206,2 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 206 миллионов 215 тысяч 876. Из них 4 миллиона 345 тысяч 549 скончались. Применено 4 миллиарда 617 миллионов 806 тысяч 783 дозы вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (36 миллионов 697 тысяч 564). Следом идут Индия (32 миллиона 117 тысяч 826) и Бразилия (20 миллионов 319 тысяч).
В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 468 тысяч 890 случаев заражения, в Турции – 6 миллионов 39 тысяч 827, на Украине – 2 миллиона 352 тысячи 42 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 86 тысяч 492, в Молдове – 261 тысяча 524.
Трагедия на Камчатке
Тела троих человек, в том числе пилота, обнаружили на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек", – отметил Солодов.
В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. После произошедшего было открыто дело о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Обсуждение ситуации в Афганистане
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с вице-премьером и главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в Афганистане, сообщили в Госдепе.
"Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете развивающейся ситуации с безопасностью. Он также подчеркнул, что мы по-прежнему намерены поддерживать крепкие дипломатические отношения и отношения в области безопасности с правительством Афганистана", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости
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