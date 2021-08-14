Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210814/rebenok-vypal-iz-okna-covid-19-poiski-kamchatka-43899294.html
Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке
Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 14.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-14T08:53+0300
2021-08-14T10:00+0300
в мире
полиция
сша
казахстан
трагедия
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34903577_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48638f3e749b2992d98a86b003e40d9.jpg
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Двухлетняя девочка была доставлена в больницу после падения из окна второго этажа жилого дома на Буюканах. Об этом сообщили в управлении кишиневской полиции.Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что ребенок находился дома вместе с 32-летней матерью и старшей сестрой.По словам женщины, она на несколько секунд зашла в ванную. В это время ребенок залез на стул, после чего стал смотреть в окно, из которого в итоге выпал. Девочку поместили в реанимационное отделение.По факту случившегося начато расследование.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 206,2 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 206 миллионов 215 тысяч 876. Из них 4 миллиона 345 тысяч 549 скончались. Применено 4 миллиарда 617 миллионов 806 тысяч 783 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (36 миллионов 697 тысяч 564). Следом идут Индия (32 миллиона 117 тысяч 826) и Бразилия (20 миллионов 319 тысяч).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 468 тысяч 890 случаев заражения, в Турции – 6 миллионов 39 тысяч 827, на Украине – 2 миллиона 352 тысячи 42 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 86 тысяч 492, в Молдове – 261 тысяча 524.Трагедия на КамчаткеТела троих человек, в том числе пилота, обнаружили на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале."Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек", – отметил Солодов.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. После произошедшего было открыто дело о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Обсуждение ситуации в АфганистанеГоссекретарь США Энтони Блинкен обсудил с вице-премьером и главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в Афганистане, сообщили в Госдепе."Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете развивающейся ситуации с безопасностью. Он также подчеркнул, что мы по-прежнему намерены поддерживать крепкие дипломатические отношения и отношения в области безопасности с правительством Афганистана", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html
https://ru.sputnik.md/20210813/rukhnuvshiy-vertolet-mi-8-obnaruzhen-na-kamchatke-43870758.html
https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html
сша
казахстан
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34903577_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7b562335685eb2167501f22d3456502.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, полиция, сша, казахстан, трагедия, афганистан

Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке

08:53 14.08.2021 (обновлено: 10:00 14.08.2021)
231
© Sputnik / Mihai CarausАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Двухлетняя девочка была доставлена в больницу после падения из окна второго этажа жилого дома на Буюканах. Об этом сообщили в управлении кишиневской полиции.
Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что ребенок находился дома вместе с 32-летней матерью и старшей сестрой.
По словам женщины, она на несколько секунд зашла в ванную. В это время ребенок залез на стул, после чего стал смотреть в окно, из которого в итоге выпал. Девочку поместили в реанимационное отделение.
По факту случившегося начато расследование.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 206,2 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 206 миллионов 215 тысяч 876. Из них 4 миллиона 345 тысяч 549 скончались. Применено 4 миллиарда 617 миллионов 806 тысяч 783 дозы вакцины от коронавируса.
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Коронавирус
Обновлен список противоэпидемических ограничений в Молдове
Вчера, 21:21
934
4
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (36 миллионов 697 тысяч 564). Следом идут Индия (32 миллиона 117 тысяч 826) и Бразилия (20 миллионов 319 тысяч).
В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 468 тысяч 890 случаев заражения, в Турции – 6 миллионов 39 тысяч 827, на Украине – 2 миллиона 352 тысячи 42 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 86 тысяч 492, в Молдове – 261 тысяча 524.

Трагедия на Камчатке

Тела троих человек, в том числе пилота, обнаружили на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек", – отметил Солодов.
Крушение вертолёта МИ-8 на Камчатке - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Россия
Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке
Вчера, 13:28
123
В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. После произошедшего было открыто дело о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Обсуждение ситуации в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с вице-премьером и главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в Афганистане, сообщили в Госдепе.

"Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете развивающейся ситуации с безопасностью. Он также подчеркнул, что мы по-прежнему намерены поддерживать крепкие дипломатические отношения и отношения в области безопасности с правительством Афганистана", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Бойцы талибов (запрещены в РФ) - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Сдают без боя: почему талибы стремительно захватывают Афганистан
Вчера, 21:16
252
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:27Выросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
09:56Где в Кишиневе 14 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Назван симптом инфаркта, который проявляется за несколько дней
08:53Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке
08:00Чуря: смена генпрокурора – неевропейское проявление проевропейской PAS
07:30Успенский пост 2021: календарь питания и что нельзя делать
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 августа
ВчераЭксперт: Европу захлестнет волна мигрантов и наркотиков из Афганистана
ВчераНаводнения в Турции унесли жизни 38 человек
ВчераУкраина атаковала "Газпром" через Европу
ВчераСтанет ли Узбекистан "запасным аэродромом" ВВС США
ВчераБизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы
ВчераОбновлен список противоэпидемических ограничений в Молдове
ВчераСдают без боя: почему талибы стремительно захватывают Афганистан
ВчераПрокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века"
ВчераПравила въезда в другие страны в августе: куда можно поехать
ВчераВ парламенте утвердили новый Таможенный кодекс: что последует дальше
ВчераВ Криулянах предотвратили самоубийство: детали от полиции
ВчераМолдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции