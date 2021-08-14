https://ru.sputnik.md/20210814/rebenok-vypal-iz-okna-covid-19-poiski-kamchatka-43899294.html

Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке

Пока все спали: ребенок выпал из окна, ситуация с COVID-19 и поиски на Камчатке

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 14.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-14T08:53+0300

2021-08-14T08:53+0300

2021-08-14T10:00+0300

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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Двухлетняя девочка была доставлена в больницу после падения из окна второго этажа жилого дома на Буюканах. Об этом сообщили в управлении кишиневской полиции.Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что ребенок находился дома вместе с 32-летней матерью и старшей сестрой.По словам женщины, она на несколько секунд зашла в ванную. В это время ребенок залез на стул, после чего стал смотреть в окно, из которого в итоге выпал. Девочку поместили в реанимационное отделение.По факту случившегося начато расследование.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 206,2 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 206 миллионов 215 тысяч 876. Из них 4 миллиона 345 тысяч 549 скончались. Применено 4 миллиарда 617 миллионов 806 тысяч 783 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (36 миллионов 697 тысяч 564). Следом идут Индия (32 миллиона 117 тысяч 826) и Бразилия (20 миллионов 319 тысяч).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 6 миллионов 468 тысяч 890 случаев заражения, в Турции – 6 миллионов 39 тысяч 827, на Украине – 2 миллиона 352 тысячи 42 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 86 тысяч 492, в Молдове – 261 тысяча 524.Трагедия на КамчаткеТела троих человек, в том числе пилота, обнаружили на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале."Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек", – отметил Солодов.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. После произошедшего было открыто дело о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Обсуждение ситуации в АфганистанеГоссекретарь США Энтони Блинкен обсудил с вице-премьером и главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в Афганистане, сообщили в Госдепе."Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете развивающейся ситуации с безопасностью. Он также подчеркнул, что мы по-прежнему намерены поддерживать крепкие дипломатические отношения и отношения в области безопасности с правительством Афганистана", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html

https://ru.sputnik.md/20210813/rukhnuvshiy-vertolet-mi-8-obnaruzhen-na-kamchatke-43870758.html

https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html

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в мире, полиция, сша, казахстан, трагедия, афганистан