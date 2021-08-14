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Ремонт улицы Крянгэ: Чебан назвал дату, когда может завершиться укладка покрытия
Ремонт улицы Крянгэ: Чебан назвал дату, когда может завершиться укладка покрытия
Мэр Кишинева Ион Чебан рассказал, когда планируется завершить работы по укладке дорожного покрытия на улице И. Крянгэ
2021-08-14T14:05+0300
2021-08-14T14:05+0300
кишинев
ремонт дорог
тротуары
сквер
дворы
новости кишинева
ион чебан
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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Мэр столицы Ион Чебан проинспектировал ремонтные работы на улице Иона Крянгэ, где уже в течение нескольких месяцев проводится реабилитации проезжей части и тротуаров.По словам генпримара, не исключено, что дорожные работы удастся завершить до 1 сентября. Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что проект рассчитан до 2022 года, и сдача улицы в эксплуатацию будет проходить поэтапно.Чебан также отметил, что дорожная разметка, которую планируется нанести на проезжую часть, будет временной — по его словам, постоянную разметку нанесут весной.Глава городской администрации сообщил, что благоустройство пройдет и на территориях, прилегающих к Педагогическому университету и помещениям танцевального спортивного клуба "Кодрянка". Он подчеркнул, что это удалось сделать после того, как примэрия столицы добилась возврата земли, незаконно изъятой из общественного пользования.Чебан также напомнил, что на завершающем этапе находятся работы по обустройству парковки у "Дендрария". Кроме того, будут благоустроены и территории, которые первоначально не были включены в проект, в том числе выезды с дворов и газоны.Также готов к асфальтированию последним слоем участок на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Кока.
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кишинев, ремонт дорог, тротуары, сквер, дворы, ион чебан

Ремонт улицы Крянгэ: Чебан назвал дату, когда может завершиться укладка покрытия

14:05 14.08.2021
141
© Photo : Facebook / Iv CebanРемонт на улице И.Крянгэ в Кишиневе
Ремонт на улице И.Крянгэ в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Глава городской администрации рассказал о работах, которые ведутся в городе в августе.
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Мэр столицы Ион Чебан проинспектировал ремонтные работы на улице Иона Крянгэ, где уже в течение нескольких месяцев проводится реабилитации проезжей части и тротуаров.
По словам генпримара, не исключено, что дорожные работы удастся завершить до 1 сентября. Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что проект рассчитан до 2022 года, и сдача улицы в эксплуатацию будет проходить поэтапно.
Чебан также отметил, что дорожная разметка, которую планируется нанести на проезжую часть, будет временной — по его словам, постоянную разметку нанесут весной.

Я понимаю, что это создает дискомфорт для горожан, но я хочу, чтобы работы шли максимально быстро, эффективно и качественно, как и на других строящихся улицах.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Глава городской администрации сообщил, что благоустройство пройдет и на территориях, прилегающих к Педагогическому университету и помещениям танцевального спортивного клуба "Кодрянка". Он подчеркнул, что это удалось сделать после того, как примэрия столицы добилась возврата земли, незаконно изъятой из общественного пользования.
Чебан также напомнил, что на завершающем этапе находятся работы по обустройству парковки у "Дендрария". Кроме того, будут благоустроены и территории, которые первоначально не были включены в проект, в том числе выезды с дворов и газоны.
Также готов к асфальтированию последним слоем участок на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Кока.
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