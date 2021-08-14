https://ru.sputnik.md/20210814/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-okonchanie-nedeli-43891296.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели
Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели
Точный прогноз погоды на завтра от Gismeteo в Молдове
2021-08-14T07:00+0300
2021-08-14T07:00+0300
2021-08-14T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 августа: ночью от +13 до +15, днем от +27 до +29.Далее, начиная с 15 августа, в Молдове начнет усиливаться жара. К 16 августа температура воздуха днем достигнет +35. Такой температурный режим сохранится вплоть до 20 августа. Начиная с 17 числа также прогнозируют грозы.Праздники и народные приметыПравославная церковь 14 августа отмечает сразу несколько памятных дат. Одна из них - праздник Происхождение (изнесение) древ Креста Господня. Второй - праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. А еще 14 августа считается днем памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев.Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.В старину люди верили, какой будет погода 14 августа, такой она окажется ровно через две недели.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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в молдове, молдова, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели
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КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 августа: ночью от +13 до +15, днем от +27 до +29.
Далее, начиная с 15 августа, в Молдове начнет усиливаться жара. К 16 августа температура воздуха днем достигнет +35. Такой температурный режим сохранится вплоть до 20 августа. Начиная с 17 числа также прогнозируют грозы.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 14 августа отмечает сразу несколько памятных дат. Одна из них - праздник Происхождение (изнесение) древ Креста Господня. Второй - праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. А еще 14 августа считается днем памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев.
Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.
В старину люди верили, какой будет погода 14 августа, такой она окажется ровно через две недели.