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Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели
Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели
Точный прогноз погоды на завтра от Gismeteo в Молдове
2021-08-14T07:00+0300
2021-08-14T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 августа: ночью от +13 до +15, днем от +27 до +29.Далее, начиная с 15 августа, в Молдове начнет усиливаться жара. К 16 августа температура воздуха днем достигнет +35. Такой температурный режим сохранится вплоть до 20 августа. Начиная с 17 числа также прогнозируют грозы.Праздники и народные приметыПравославная церковь 14 августа отмечает сразу несколько памятных дат. Одна из них - праздник Происхождение (изнесение) древ Креста Господня. Второй - праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. А еще 14 августа считается днем памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев.Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.В старину люди верили, какой будет погода 14 августа, такой она окажется ровно через две недели.
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в молдове, молдова, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели

07:00 14.08.2021
240
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 августа: ночью от +13 до +15, днем от +27 до +29.
Далее, начиная с 15 августа, в Молдове начнет усиливаться жара. К 16 августа температура воздуха днем достигнет +35. Такой температурный режим сохранится вплоть до 20 августа. Начиная с 17 числа также прогнозируют грозы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 14 августа отмечает сразу несколько памятных дат. Одна из них - праздник Происхождение (изнесение) древ Креста Господня. Второй - праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. А еще 14 августа считается днем памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
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Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.
В старину люди верили, какой будет погода 14 августа, такой она окажется ровно через две недели.
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