https://ru.sputnik.md/20210814/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-okonchanie-nedeli-43891296.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели

Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели

Точный прогноз погоды на завтра от Gismeteo в Молдове

2021-08-14T07:00+0300

2021-08-14T07:00+0300

2021-08-14T07:00+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 августа: ночью от +13 до +15, днем от +27 до +29.Далее, начиная с 15 августа, в Молдове начнет усиливаться жара. К 16 августа температура воздуха днем достигнет +35. Такой температурный режим сохранится вплоть до 20 августа. Начиная с 17 числа также прогнозируют грозы.Праздники и народные приметыПравославная церковь 14 августа отмечает сразу несколько памятных дат. Одна из них - праздник Происхождение (изнесение) древ Креста Господня. Второй - праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. А еще 14 августа считается днем памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев.Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.В старину люди верили, какой будет погода 14 августа, такой она окажется ровно через две недели.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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