https://ru.sputnik.md/20210814/strasti-po-genprokuroru-pozitsii-sandu-i-vizit-kozaka-itogi-nedeli-v-moldove-43902883.html

Страсти по генпрокурору, позиции Санду и визит Козака: итоги недели в Молдове

Страсти по генпрокурору, позиции Санду и визит Козака: итоги недели в Молдове

Видеоподкаст о встрече Майи Санду и Дмитрия Козака, судьбе генпрокурора и ситуации с имуществом премьера Молдовы

2021-08-14T13:08+0300

2021-08-14T13:08+0300

2021-08-14T13:08+0300

радио

молдова

генпрокурор

майя санду

дмитрий козак

коррупция

наталья гаврилица

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Уходящая неделя в Молдове оказалась богатой на заявления и события. Одним из самых обсуждаемых стала встреча президента Молдовы Майи Санду и заместителя главы администрации российского лидера Дмитрия Козака, который прибыл 11 августа с рабочим визитом в Кишинев.Молниеносный визит Козака в Молдову оказался большой неожиданностью для местных политиков и экспертов. Ничто не предвещало, что первым высокопоставленным чиновником из числа сверхдержав, посетившим Молдову после утверждения нового правительства, окажется представитель России. А уж тем более – многоопытный Дмитрий Козак. Между тем необходима такая встреча была как Кишиневу, так и Москве. Удастся ли Молдове выстроить прагматичное сотрудничество с Россией?Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову>>>Еще одна тема, которая была и остается в топе обсуждений, – страсти по генеральному прокурору: почему новая власть предпринимает попытки атаки на систему юстиции в стране? Что происходит между представителями новой власти Молдовы и генпрокурором>>>Народные избранники утвердили в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможным последующую его отставку. В качестве первого аргумента необходимости предлагаемых поправок авторы изменений выделили факт, что действующий закон не предусматривает жесткого механизма контроля деятельности генерального прокурора.Прокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века">>>Казус с премьером. Непонятная ситуация с декларациями о недвижимости новых членов правительства Молдовы: будет ли прокуратура расследовать незадекларированные ими богатства? Наталья Гаврилица, новый премьер Молдовы, живет в двухэтажном доме, расположенном в столичном секторе Центр. Имущество не указано в ее декларациях за последние годы. Гаврилица сообщила, что недвижимость, в которой она живет с июня 2019 года, не была задекларирована из-за того, что "режим декларирования для конкретной ситуации, когда лицо не является фактическим бенефициаром и не владеет имуществом на законных основаниях, четко не регламентирован".Эти и другие темы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Александр Исаев.

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, генпрокурор, майя санду, дмитрий козак, коррупция, наталья гаврилица, видео