https://ru.sputnik.md/20210814/taliby-zakhvat-krupneyshiy-gorod-sever-afganistan-43914534.html

Талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана

Талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана

Сообщается, что первыми мятежникам в Мазари-Шариф сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы.

2021-08-14T21:28+0300

2021-08-14T21:28+0300

2021-08-14T22:41+0300

политика

афганистан

захват

талибан

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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Боевики движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, крупнейший город на севере Афганистана, правительственные силы сдались, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, цитирующее местного парламентария.Он заявил, что первыми мятежникам сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Кроме того уточняется, что талибы захватили офис губернатора и другие объекты.До этого талибы заявили о захвате главного города афганской провинции Фарьяб – Меймене. Кроме того, в субботу они сообщили о захвате городов Асадабад, Гардез и Шаран – административных центров провинций Кунар, Пактия и Пактика соответственно.Таким образом, из крупных городов в Афганистане под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.В субботу президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране и перемещение граждан. Гани добавил, что на данный момент ремобилизация афганских сил безопасности и обороны представляет собой главный приоритет для властей. Также, по его словам, Кабул ведет консультации с международными партнерами в связи с ситуацией в Афганистане.Также Гани провел координационное заседание по безопасности Кабула и соседних провинций. Об этом сказано в заявлении президентского дворца. Отмечается, что на встрече начальник штаба армии Афганистана представил план по обеспечению безопасности Кабула и соседних провинций, были даны необходимые распоряжения для осуществления плана. На заседании присутствовал контр-адмирал США Питер Вейсли, командующий одним из подразделений, которое занимается поддержкой афганских сил безопасности. Местный телеканал Tolo News также сообщает, что встречу посетил временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон, он заверил силы Афганистана в поддержке.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" – в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО. В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Газни, Герат, Кандаргар, Кундуз и еще 18 главных городов других провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции, бои продолжаются.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.Также известно, что Италия готовит самолет для эвакуации соотечественников из Афганистана. МИД этой страны призвал всех граждан Италии, находящихся в Афганистане, покинуть страну. Предполагается, что специальный борт вывезет итальянцев из Кабула вечером в воскресенье.

https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html

https://ru.sputnik.md/20210416/vyvodom-amerikanskikh-voysk-iz-afganistana-rukovodyat-taliby-34417499.html

https://ru.sputnik.md/20210813/evropa-volna-migranti-narkotiki-afganistan-43888858.html

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