https://ru.sputnik.md/20210814/v-moldove-otmenyayut-delenie-stran-na-krasnuyu-i-zelenuyu-zony-43901861.html

В Молдове отменяют деление стран на "красную" и "зеленую" зоны

В Молдове отменяют деление стран на "красную" и "зеленую" зоны

Самоизоляция при въезде в Молдову будет применена только к тем, у кого нет прививки, отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, или документов о том, что человек переболел коронавирусом.

2021-08-14T11:06+0300

2021-08-14T11:06+0300

2021-08-14T11:37+0300

коронавирус

граница

эпидемия

правила въезда

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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ) решением от 13 августа отменила собственное прежнее постановление от 17 июля, в котором, в частности, речь шла о составлении списков стран "красной зоны" по степени эпидопасности.Обязанность составлять списки государств в зависимости от числа новых случаев ранее уже отменялась, тогда прибывающих в Молдову обязали предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.Однако 17 июля в новом постановлении комиссии составление списка государств "красной зоны" повторно было введено в оборот. Решение от 13 августа НЧКОЗ вновь отменило это правило. Постановление комиссии вступает в силу в понедельник.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-chrezvychaynoe-polozhenie-zdravookhranenii-43882299.html

https://ru.sputnik.md/20210810/v-moldove-ot-koronavirusa-vaktsinirovano-okolo-15-naseleniya-43769402.html

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2021

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граница, эпидемия, правила въезда