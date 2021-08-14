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В зоне погранконтроля у местных жителей изъяли ружье и пистолет
В зоне погранконтроля у местных жителей изъяли ружье и пистолет
Две единицы огнестрельного оружия и патроны – несколько молдаван пойманы в приграничной зоне.
2021-08-14T14:36+0300
2021-08-14T14:36+0300
общество
пограничная полиция
браконьерство
оружие
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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Молодой человек из села Вэлень в ходе проверки, проведенной Пограничной полицией, был задержан с охотничьим ружьем, которым владел незаконно. Его подозревают в браконьерской охоте. Задержание произошло в ходе рейда пограничников Южного регионального управления, сотрудников Инспектората полиции Кагула и представителей Общества охотников и рыболовов.В ходе проверки внимание проверяющих привлек автомобиль Ford Galaxy с молдавским регистрационным номером, который около полуночи передвигался по проезжей части. Водитель машины, 23-летний мужчина, не реагировал на приказы остановиться и настичь его удалось только возле села Вэлень.Ни один из четырех молодых людей в машине не смог предъявить документы, удостоверяющие личность, а находившийся за рулем был без водительских прав. Точно также у молодых людей не было оправдания своему пребыванию в приграничной зоне в ночное время.В ходе осмотра автомобиля были обнаружены спрятанные под задним сиденьем охотничье ружье модели ТОЗ-63 калибра 16х70 мм и шумовой пистолет Ekol Special 99 с 14 патронами 16-го калибра.Владелец ружья заявил, что оружие принадлежало его отцу, погибшему четыре года назад. Однако мужчина не смог предъявить разрешение на владение и перевозку оружия. При этом он заявил, что ружье взял с собой "для самообороны".Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт огнестрельного оружия, кроме гладкоствольных охотничьих ружей, или боеприпасов без соответствующего разрешения".
https://ru.sputnik.md/20210726/brakonerstvo-v-moldove-43069427.html
https://ru.sputnik.md/20210327/Skolko-oruzhiya-u-zhiteley-Moldovy-za-god-kolichestvo-uvelichilos-34147800.html
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Александр Исаев
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пограничная полиция, браконьерство, оружие

В зоне погранконтроля у местных жителей изъяли ружье и пистолет

14:36 14.08.2021
16
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОгнестрельное оружие
Огнестрельное оружие - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Молодые люди не смогли объяснить, что они делают в полночь недалеко от границы.
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Молодой человек из села Вэлень в ходе проверки, проведенной Пограничной полицией, был задержан с охотничьим ружьем, которым владел незаконно. Его подозревают в браконьерской охоте.

Задержание произошло в ходе рейда пограничников Южного регионального управления, сотрудников Инспектората полиции Кагула и представителей Общества охотников и рыболовов.
В ходе проверки внимание проверяющих привлек автомобиль Ford Galaxy с молдавским регистрационным номером, который около полуночи передвигался по проезжей части. Водитель машины, 23-летний мужчина, не реагировал на приказы остановиться и настичь его удалось только возле села Вэлень.
Ни один из четырех молодых людей в машине не смог предъявить документы, удостоверяющие личность, а находившийся за рулем был без водительских прав. Точно также у молодых людей не было оправдания своему пребыванию в приграничной зоне в ночное время.
Тромбицкий: браконьерством в Молдове занимаются профессионалы - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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В ходе осмотра автомобиля были обнаружены спрятанные под задним сиденьем охотничье ружье модели ТОЗ-63 калибра 16х70 мм и шумовой пистолет Ekol Special 99 с 14 патронами 16-го калибра.
Владелец ружья заявил, что оружие принадлежало его отцу, погибшему четыре года назад. Однако мужчина не смог предъявить разрешение на владение и перевозку оружия. При этом он заявил, что ружье взял с собой "для самообороны".
Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт огнестрельного оружия, кроме гладкоствольных охотничьих ружей, или боеприпасов без соответствующего разрешения".
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