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Глава Погранполиции Молдовы назвал важной борьбу с преступностью на границе с Украиной
Глава Погранполиции Молдовы назвал важной борьбу с преступностью на границе с Украиной
Первую рабочую встречу провели новый начальник Пограничной полиции Молдовы Росиан Василой и глава Миссии ЕС по приграничной помощи РМ и Украине (EUBAM) Славомир Пихор.
2021-08-14T15:31+0300
2021-08-14T15:33+0300
общество
приднестровье
украина
eubam
граница
молдова
молдо-украинская граница
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КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Первую рабочую встречу провели новый начальник Пограничной полиции Молдовы Росиан Василой и глава Миссии ЕС по приграничной помощи РМ и Украине (EUBAM) Славомир Пихор.В ходе диалога была оценена деятельность EUBAM за 16 лет, а также рассмотрены приоритетные направления деятельности нового руководства Пограничной полиции.Василой подчеркнул важность развития сотрудничества с EUBAM. Он положительно оценил возобновление деятельности рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом табака, которая осуществляется под эгидой EUBAM.Наконец, собеседники согласились продолжать диалог по всем направлениям, представляющим интерес для обоих учреждений.Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине начала свою работу в ноябре 2005 года после совместной просьбы президентов Молдовы и Украины Владимира Воронина и Виктора Ющенко.Перед EUBAM была поставлена задача по оказанию помощи молдавским и украинским ведомствам в борьбе с контрабандой на приднестровском участке молдово-украинской границы.
https://ru.sputnik.md/20200801/mandat-missii-eubam-v-moldove-prodlen-esche-na-tri-goda-31135658.html
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приднестровье, украина, eubam, граница, молдова, молдо-украинская граница

Глава Погранполиции Молдовы назвал важной борьбу с преступностью на границе с Украиной

15:31 14.08.2021 (обновлено: 15:33 14.08.2021)
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© Sputnik / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Павел Паламарчук
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Александр Исаев
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Росиян Василой и Славомир Пихор подчеркнули, что настроены на дальнейшее сотрудничество в деле соблюдения законности.
КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Первую рабочую встречу провели новый начальник Пограничной полиции Молдовы Росиан Василой и глава Миссии ЕС по приграничной помощи РМ и Украине (EUBAM) Славомир Пихор.
В ходе диалога была оценена деятельность EUBAM за 16 лет, а также рассмотрены приоритетные направления деятельности нового руководства Пограничной полиции.
Василой подчеркнул важность развития сотрудничества с EUBAM. Он положительно оценил возобновление деятельности рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом табака, которая осуществляется под эгидой EUBAM.
Наконец, собеседники согласились продолжать диалог по всем направлениям, представляющим интерес для обоих учреждений.
Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине начала свою работу в ноябре 2005 года после совместной просьбы президентов Молдовы и Украины Владимира Воронина и Виктора Ющенко.
Перед EUBAM была поставлена задача по оказанию помощи молдавским и украинским ведомствам в борьбе с контрабандой на приднестровском участке молдово-украинской границы.
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