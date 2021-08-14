https://ru.sputnik.md/20210814/vyroslo-chislo-postradavshikh-pri-vzryve-avtobusa-v-voronezhe-43901170.html
Выросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Выросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
За помощью обратились еще два человека, таким образом общее число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось.
2021-08-14T10:27+0300
2021-08-14T10:27+0300
2021-08-14T10:27+0300
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Число раненых в результате взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до 24. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, пишет РИА Новости.По его словам, в больницах продолжают оставаться 16 из 24 пострадавших при взрыве, 14 пациентов – в больнице скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1), в том числе один в реанимации в тяжелом состоянии, другие 13 – в состоянии средней тяжести.В Воронежской областной клинической больнице №1 сейчас двое пострадавших."Один из них с ожогами 1-2 степени находится в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами", – сообщает департамент здравоохранения области.Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.В Национальном антитеррористическом комитете России отметили, что отрабатывают различные версии произошедшего.
https://ru.sputnik.md/20210811/vzryv-bendery-neizvestnye-podorvali-bankomat-43791959.html
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в мире, автобус, взрыв, воронеж
Выросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Еще двое человек обратились за медицинской помощью после взрыва в Воронеже, в том числе один в состоянии средней тяжести.
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik
. Число раненых в результате взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до 24. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, пишет РИА Новости
.
"Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", – написал Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, в больницах продолжают оставаться 16 из 24 пострадавших при взрыве, 14 пациентов – в больнице скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1), в том числе один в реанимации в тяжелом состоянии, другие 13 – в состоянии средней тяжести.
В Воронежской областной клинической больнице №1 сейчас двое пострадавших.
"Один из них с ожогами 1-2 степени находится в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами", – сообщает департамент здравоохранения области.
Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.
В Национальном антитеррористическом комитете России отметили, что отрабатывают различные версии произошедшего.