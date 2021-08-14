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В Японии объявили эвакуацию 1,7 миллиона человек из-за ливней
В Японии объявили эвакуацию 1,7 миллиона человек из-за ливней
Почти 2 миллиона человек должны срочно покинуть свои дома.
2021-08-14T11:31+0300
2021-08-14T11:40+0300
общество
в мире
япония
эвакуация
наводнение
оползень
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Срочную эвакуацию объявили в четырех префектурах на юго-западе Японии из-за сильных дождей. Покинуть дома предстоит 1,7 миллиону жителей, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных местных администраций.Жители префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Хиросима получили пятый, самый высокий уровень предупреждения об опасности. При нем власти дают однозначный приказ "Спасайте ваши жизни!". Как уточняет РИА Новости, он подразумевает срочную эвакуацию, а если передвижение до эвакуационного пункта из-за подтоплений на этом этапе уже связано с рисками, то жителям рекомендуют найти по соседству или в своем собственном доме наиболее безопасное место, при укрытии в котором возрастали бы шансы выжить.Обильные дожди идут на юго-западе Японии в течение несколько дней и продолжатся, как минимум, до воскресенья. В некоторых районах всего за двое суток выпало 500-700 миллиметров осадков. В префектуре Сага в городе Урэсино за трое суток выпало 918 миллиметров осадков. В главном административном центре этой префектуры городе Сага – 769 миллиметров. В префектуре Нагасаки в городе Ундзэндакэ – 847 миллиметров. Преодолены исторические рекорды для этого времени года. На севере острова Кюсю, где находятся Нагасаки, Сага, Фукуока, выпало три месячных нормы осадков. Метеорологи предупреждают о многократно возросших рисках паводков и оползней.Уже известно, что один человек погиб, с двумя не удается установить связь после схода оползня.
https://ru.sputnik.md/20210813/navodneniya-turtsia-smerti-38-liudi-43897489.html
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в мире, япония, эвакуация, наводнение, оползень

В Японии объявили эвакуацию 1,7 миллиона человек из-за ливней

11:31 14.08.2021 (обновлено: 11:40 14.08.2021)
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© AFP 2021 / HANDOUT / Nagasaki Kenou Fire DepartmentСпасатели ищут пропавших без вести на месте оползня, вызванного сильным дождем в Унзене, Япония
Спасатели ищут пропавших без вести на месте оползня, вызванного сильным дождем в Унзене, Япония - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
© AFP 2021 / HANDOUT / Nagasaki Kenou Fire Department
КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Срочную эвакуацию объявили в четырех префектурах на юго-западе Японии из-за сильных дождей. Покинуть дома предстоит 1,7 миллиону жителей, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных местных администраций.
Жители префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Хиросима получили пятый, самый высокий уровень предупреждения об опасности. При нем власти дают однозначный приказ "Спасайте ваши жизни!". Как уточняет РИА Новости, он подразумевает срочную эвакуацию, а если передвижение до эвакуационного пункта из-за подтоплений на этом этапе уже связано с рисками, то жителям рекомендуют найти по соседству или в своем собственном доме наиболее безопасное место, при укрытии в котором возрастали бы шансы выжить.
© REUTERS / TWITTER @NAPSPANSНаводнения в Куруме, Япония
Наводнения в Куруме, Япония - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
Наводнения в Куруме, Япония
© REUTERS / TWITTER @NAPSPANS
Обильные дожди идут на юго-западе Японии в течение несколько дней и продолжатся, как минимум, до воскресенья. В некоторых районах всего за двое суток выпало 500-700 миллиметров осадков. В префектуре Сага в городе Урэсино за трое суток выпало 918 миллиметров осадков. В главном административном центре этой префектуры городе Сага – 769 миллиметров. В префектуре Нагасаки в городе Ундзэндакэ – 847 миллиметров. Преодолены исторические рекорды для этого времени года. На севере острова Кюсю, где находятся Нагасаки, Сага, Фукуока, выпало три месячных нормы осадков. Метеорологи предупреждают о многократно возросших рисках паводков и оползней.
Уже известно, что один человек погиб, с двумя не удается установить связь после схода оползня.
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