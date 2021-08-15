https://ru.sputnik.md/20210815/bavariya-soobschila-o-smerti-gerda-myullera-43922936.html
"Бавария" сообщила о смерти Герда Мюллера
"Бавария" сообщила о смерти Герда Мюллера
Умер один из лучших нападающих в истории футбола немец Герд Мюллер.
2021-08-15T14:46+0300
2021-08-15T14:46+0300
2021-08-15T15:07+0300
спорт
смерть
футбол
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КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Умер чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в истории немец Герд Мюллер. Об этом говорится в официальном Twitter мюнхенской "Баварии".Мюллер скончался в воскресенье утром в возрасте 75 лет.Герд Мюллер — чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую "Баварию" (с 1964 по 1979 год) и сборную ФРГ. На клубном уровне он выступал также за "ТСВ 1861 Нердлинген" и американский "Форт-Лодердейд Страйкерс". Мюллер – лучший бомбардир в истории бундеслиги (365 голов) и "Баварии" (566 голов в 607 матчах). За сборную ФРГ забил 68 мячей в 62 играх, становился лучшим бомбардиром мировых и европейских первенств. В 1970 году Мюллер стал обладателем "Золотого мяча".
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смерть, футбол
"Бавария" сообщила о смерти Герда Мюллера
14:46 15.08.2021 (обновлено: 15:07 15.08.2021)
КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Умер чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в истории немец Герд Мюллер. Об этом говорится в официальном Twitter мюнхенской "Баварии".
Мюллер скончался в воскресенье утром в возрасте 75 лет.
Герд Мюллер — чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую "Баварию" (с 1964 по 1979 год) и сборную ФРГ. На клубном уровне он выступал также за "ТСВ 1861 Нердлинген" и американский "Форт-Лодердейд Страйкерс". Мюллер – лучший бомбардир в истории бундеслиги (365 голов) и "Баварии" (566 голов в 607 матчах). За сборную ФРГ забил 68 мячей в 62 играх, становился лучшим бомбардиром мировых и европейских первенств. В 1970 году Мюллер стал обладателем "Золотого мяча".