https://ru.sputnik.md/20210815/chto-mozhet-zhdat-sotsseti-uzhe-cherez-neskolko-let-43919471.html
Что может ждать соцсети уже через несколько лет
Что может ждать соцсети уже через несколько лет
Смотрите в видеоподкасте Sputnik, какая судьба ждет пользователей социальных сетей через несколько лет и власти BigTech.
2021-08-15T13:40+0300
2021-08-15T13:40+0300
2021-08-15T13:40+0300
радио
соцсети
интернет
цензура
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О блокировке без объяснения причин или по надуманным предлогам, невозможности опротестовать несправедливый "бан", отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решение о блокировке того или иного поста или пользователя, анонимах, занимающихся интернет-цензурой, поговорили с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.По мнению Малькевича, необходимо, чтобы в социальных сетях правила модерации контента были прозрачными, чтобы любой человек понимал, за что его "банят" или вовсе удаляют из этого интернет-сообщества.А о прогнозах, чего еще ждать в социальных сетях, смотрите видео.
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
соцсети, интернет, цензура, видео
Что может ждать соцсети уже через несколько лет
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич озвучил свои прогнозы о том, что может ждать социальные сети и интернет-пользователей уже через несколько лет.
О блокировке без объяснения причин или по надуманным предлогам, невозможности опротестовать несправедливый "бан", отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решение о блокировке того или иного поста или пользователя, анонимах, занимающихся интернет-цензурой, поговорили с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.
По мнению Малькевича, необходимо, чтобы в социальных сетях правила модерации контента были прозрачными, чтобы любой человек понимал, за что его "банят" или вовсе удаляют из этого интернет-сообщества.
"Но этих правил нет. BigTech получил колоссальную власть", – сказал собеседник.
А о прогнозах, чего еще ждать в социальных сетях, смотрите видео.