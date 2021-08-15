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Что может ждать соцсети уже через несколько лет
Что может ждать соцсети уже через несколько лет
Смотрите в видеоподкасте Sputnik, какая судьба ждет пользователей социальных сетей через несколько лет и власти BigTech.
2021-08-15T13:40+0300
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О блокировке без объяснения причин или по надуманным предлогам, невозможности опротестовать несправедливый "бан", отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решение о блокировке того или иного поста или пользователя, анонимах, занимающихся интернет-цензурой, поговорили с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.По мнению Малькевича, необходимо, чтобы в социальных сетях правила модерации контента были прозрачными, чтобы любой человек понимал, за что его "банят" или вовсе удаляют из этого интернет-сообщества.А о прогнозах, чего еще ждать в социальных сетях, смотрите видео.
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Алена Матвеева
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соцсети, интернет, цензура, видео

Что может ждать соцсети уже через несколько лет

13:40 15.08.2021
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© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич озвучил свои прогнозы о том, что может ждать социальные сети и интернет-пользователей уже через несколько лет.
О блокировке без объяснения причин или по надуманным предлогам, невозможности опротестовать несправедливый "бан", отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решение о блокировке того или иного поста или пользователя, анонимах, занимающихся интернет-цензурой, поговорили с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.
По мнению Малькевича, необходимо, чтобы в социальных сетях правила модерации контента были прозрачными, чтобы любой человек понимал, за что его "банят" или вовсе удаляют из этого интернет-сообщества.

"Но этих правил нет. BigTech получил колоссальную власть", – сказал собеседник.

А о прогнозах, чего еще ждать в социальных сетях, смотрите видео.
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