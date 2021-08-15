https://ru.sputnik.md/20210815/chto-mozhet-zhdat-sotsseti-uzhe-cherez-neskolko-let-43919471.html

Что может ждать соцсети уже через несколько лет

Что может ждать соцсети уже через несколько лет

Смотрите в видеоподкасте Sputnik, какая судьба ждет пользователей социальных сетей через несколько лет и власти BigTech.

2021-08-15T13:40+0300

2021-08-15T13:40+0300

2021-08-15T13:40+0300

радио

соцсети

интернет

цензура

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О блокировке без объяснения причин или по надуманным предлогам, невозможности опротестовать несправедливый "бан", отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решение о блокировке того или иного поста или пользователя, анонимах, занимающихся интернет-цензурой, поговорили с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.По мнению Малькевича, необходимо, чтобы в социальных сетях правила модерации контента были прозрачными, чтобы любой человек понимал, за что его "банят" или вовсе удаляют из этого интернет-сообщества.А о прогнозах, чего еще ждать в социальных сетях, смотрите видео.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

соцсети, интернет, цензура, видео