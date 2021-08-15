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COVID-19: как с понедельника будут работать сотрудники госучреждений
COVID-19: как с понедельника будут работать сотрудники госучреждений
После вступления в силу "оранжевого кода" эпидемической опасности график работы в некоторых учреждениях может претерпеть изменения.
2021-08-15T15:38+0300
2021-08-15T15:38+0300
коронавирус
эпидемия
ограничения
бюджетники
транспорт
график работы
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Расписание работы госучреждений может измениться после того, как в Молдове был введен "оранжевый код" эпидемической опасности. Такое решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, оно вступит в силу 16 августа.Графики для государственных предприятий и организаций предлагается составить таким образом, чтобы не создавать скопления людей как на рабочем месте, так и в общественном транспорте.Таким образом, рекомендуется, чтобы в учреждениях, независимо от способа финансирования и подчиненности, с численностью сотрудников более 50 человек, выход на работу был организован так, чтобы персонал делился на группы, которые начинают или заканчивают деятельность с разницей минимум в час.Ношение защитной маски от COVID-19 также является обязательным во всех закрытых публичных пространствах, включая общественный транспорт, а также на открытых местах, где невозможно соблюдать физическое расстояние не менее одного метра. Маска должна закрывать и рот, и нос.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html
https://ru.sputnik.md/20210814/v-moldove-otmenyayut-delenie-stran-na-krasnuyu-i-zelenuyu-zony-43901861.html
https://ru.sputnik.md/20210813/pravila-vezda-v-drugie-strany-v-avguste-kuda-mozhno-poekhat-43894700.html
https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html
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Александр Исаев
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эпидемия, ограничения, бюджетники, транспорт, график работы

COVID-19: как с понедельника будут работать сотрудники госучреждений

15:38 15.08.2021
530
© Sputnik / Mihai CarausЛюди в Кишиневе
Люди в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
После вступления в силу "оранжевого кода" эпидемической опасности график работы в некоторых учреждениях может претерпеть изменения.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Расписание работы госучреждений может измениться после того, как в Молдове был введен "оранжевый код" эпидемической опасности. Такое решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, оно вступит в силу 16 августа.
Графики для государственных предприятий и организаций предлагается составить таким образом, чтобы не создавать скопления людей как на рабочем месте, так и в общественном транспорте.
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Таким образом, рекомендуется, чтобы в учреждениях, независимо от способа финансирования и подчиненности, с численностью сотрудников более 50 человек, выход на работу был организован так, чтобы персонал делился на группы, которые начинают или заканчивают деятельность с разницей минимум в час.
Ношение защитной маски от COVID-19 также является обязательным во всех закрытых публичных пространствах, включая общественный транспорт, а также на открытых местах, где невозможно соблюдать физическое расстояние не менее одного метра. Маска должна закрывать и рот, и нос.
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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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