https://ru.sputnik.md/20210815/direktor-zhdm-situatsiya-na-zheleznoy-doroge-normalizuetsya-43919299.html

Директор ЖДМ: ситуация на железной дороге нормализуется

Директор ЖДМ: ситуация на железной дороге нормализуется

Олег Тофилат отчитался по ситуации на госпредприятии "Железная дорога Молдовы".

2021-08-15T12:41+0300

2021-08-15T12:41+0300

2021-08-15T12:41+0300

экономика

зарплаты

халатность

кризис

железная дорога

хищения

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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В июле на счета "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) поступило 53,3 миллиона леев, из них 50,9 миллиона — от грузоперевозок и 0,2 миллиона — от пассажирских. Об этом сообщил директор госпредприятия Олег Тофилат.В соцсетях он также отчитался о расходах ЖДМ. По его словам, на зарплаты было потрачено 26,5 миллиона леев, на топливо и масла — 13,5 миллиона, на налоги — 4,1 миллиона, на коммунальные платежи — 2,2 миллиона, обслуживание кредитов — 2,8 миллиона."Итоги прошлого месяца подтверждают, что наше предприятие уверенно возвращается к нормальности. Нормальность – это когда все заняты своим делом, грузы следуют по графику, хватает топлива и комплектующих. Когда нет места для воровства, безответственности, глупости", — написал директор ЖДМ.На конец 2020 года кредиторская задолженность ГП составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано как с тем, что компания неэффективно управлялась, здесь процветали хищения и коррупция, так и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210802/sudba-zheleznaya-doroga-moldovy-privatizatia--kompaniyu-43498045.html

https://ru.sputnik.md/20210531/tofilat-kakaya-sudba-zhdet-zheleznuyu-dorogu-moldovy-34921900.html

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зарплаты, халатность, кризис, железная дорога, хищения