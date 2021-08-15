https://ru.sputnik.md/20210815/evgeniy-doga-i-orkestr-teleradio-vystupili-na-dnyakh-kultury-vasluya-43920638.html
Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя
Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя
Знаменитый композитор Евгений Дога и оркестр Телерадио-Молдова выступили на Днях культуры муниципия Васлуй в Румынии.
2021-08-15T14:11+0300
2021-08-15T14:11+0300
2021-08-15T14:11+0300
культура
румыния
евгений дога
васлуй
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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Знаменитый композитор Евгений Дога и оркестр Телерадио-Молдова выступили на Днях культуры муниципия Васлуй в Румынии.Гости из Молдовы исполнили вальс "Граммофон", который ЮНЕСКО внес в список шедевров ХХ века.По этому случаю Евгений Дога получил звание почетного гражданина муниципия Васлуй по итогам голосования местного муниципального совета. Композитору был вручена почетная грамота в знак признательности за его творчество.Мероприятие было организовано мэрией Васлуя, уездным советом и Центром сохранения и развития традиционной культуры.
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Александр Исаев
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румыния, евгений дога, васлуй
Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя
Знаменитому композитору из Молдовы администрация муниципия присвоила звание почетного гражданина.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Знаменитый композитор Евгений Дога и оркестр Телерадио-Молдова выступили на Днях культуры муниципия Васлуй в Румынии.
Гости из Молдовы исполнили вальс "Граммофон", который ЮНЕСКО внес в список шедевров ХХ века.
По этому случаю Евгений Дога получил звание почетного гражданина муниципия Васлуй по итогам голосования местного муниципального совета. Композитору был вручена почетная грамота в знак признательности за его творчество.
Мероприятие было организовано мэрией Васлуя, уездным советом и Центром сохранения и развития традиционной культуры.