https://ru.sputnik.md/20210815/evgeniy-doga-i-orkestr-teleradio-vystupili-na-dnyakh-kultury-vasluya-43920638.html

Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя

Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя

Знаменитый композитор Евгений Дога и оркестр Телерадио-Молдова выступили на Днях культуры муниципия Васлуй в Румынии.

2021-08-15T14:11+0300

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культура

румыния

евгений дога

васлуй

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КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Знаменитый композитор Евгений Дога и оркестр Телерадио-Молдова выступили на Днях культуры муниципия Васлуй в Румынии.Гости из Молдовы исполнили вальс "Граммофон", который ЮНЕСКО внес в список шедевров ХХ века.По этому случаю Евгений Дога получил звание почетного гражданина муниципия Васлуй по итогам голосования местного муниципального совета. Композитору был вручена почетная грамота в знак признательности за его творчество.Мероприятие было организовано мэрией Васлуя, уездным советом и Центром сохранения и развития традиционной культуры.

румыния

васлуй

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2021

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румыния, евгений дога, васлуй