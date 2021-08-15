Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон - Sputnik Молдова
Культура
Все о культуре, музыке, театре, живописи и модных трендах в Молдове и в мире – читайте на Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210815/evgeniy-doga-i-orkestr-teleradio-vystupili-na-dnyakh-kultury-vasluya-43920638.html
Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя
Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя
Знаменитый композитор Евгений Дога и оркестр Телерадио-Молдова выступили на Днях культуры муниципия Васлуй в Румынии.
2021-08-15T14:11+0300
2021-08-15T14:11+0300
культура
румыния
евгений дога
васлуй
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1493/73/14937320_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_5e678da3bfebfbf6844deb066f91a6dc.jpg
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Знаменитый композитор Евгений Дога и оркестр Телерадио-Молдова выступили на Днях культуры муниципия Васлуй в Румынии.Гости из Молдовы исполнили вальс "Граммофон", который ЮНЕСКО внес в список шедевров ХХ века.По этому случаю Евгений Дога получил звание почетного гражданина муниципия Васлуй по итогам голосования местного муниципального совета. Композитору был вручена почетная грамота в знак признательности за его творчество.Мероприятие было организовано мэрией Васлуя, уездным советом и Центром сохранения и развития традиционной культуры.
румыния
васлуй
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1493/73/14937320_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_150f7d4767698be75bd566620d8cf268.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
румыния, евгений дога, васлуй

Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя

14:11 15.08.2021
136
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЕвгений Дога
Евгений Дога - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Знаменитому композитору из Молдовы администрация муниципия присвоила звание почетного гражданина.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Знаменитый композитор Евгений Дога и оркестр Телерадио-Молдова выступили на Днях культуры муниципия Васлуй в Румынии.
Гости из Молдовы исполнили вальс "Граммофон", который ЮНЕСКО внес в список шедевров ХХ века.
По этому случаю Евгений Дога получил звание почетного гражданина муниципия Васлуй по итогам голосования местного муниципального совета. Композитору был вручена почетная грамота в знак признательности за его творчество.
Мероприятие было организовано мэрией Васлуя, уездным советом и Центром сохранения и развития традиционной культуры.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:07Землетрясение в Гаити: разрушенные дома и сотни погибших
14:46"Бавария" сообщила о смерти Герда Мюллера
14:36Новый глава Погранполиции обещал оптимизировать трафик на границе
14:11Евгений Дога и оркестр Телерадио выступили на Днях культуры Васлуя
13:40Что может ждать соцсети уже через несколько лет
13:07Стало известно, кто может возглавить переходное правительство Афганистана
12:41Директор ЖДМ: ситуация на железной дороге нормализуется
12:10Захарова о ситуации в Афганистане: мир с ужасом следит за результатом эксперимента США
11:48За сутки на границах Молдовы 195 раз нарушили правила по борьбе с COVID-19
11:26Военные, погибшие при тушении пожаров в Турции, награждены орденами Мужества
10:59Последствия ливней в Японии: оползни, затопленные улицы и разрушенные дороги
10:27При взрыве в Пакистане погибли тринадцать человек
09:49Дайджест недели: поведение Санду и отношения с Россией
09:16В Турции выясняют причины крушения пожарного самолета с россиянами на борту
08:44Пока все спали: марафон вакцинации от COVID-19, Гаити трясет и захват городов Афганистана
08:00Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову
07:30В "Молодежной столице Молдовы" пройдет забег за здоровый образ жизни
07:00Самый точный прогноз погоды: жара не спадает
00:01Погодные рекорды Молдовы 15 августа
ВчераТалибы захватили крупнейший город на севере Афганистана