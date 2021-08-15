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Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову
Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову
Научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН экспертно оценила перспективы отношений двух стран.
2021-08-15T08:00+0300
2021-08-15T08:00+0300
2021-08-15T08:00+0300
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Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову
Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову
Прежде всего необходимо обратить внимание на отношения Москвы и Вашингтона, в которых, после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, появилась надежда. Хочется верить, что провокаций и резких движений не последует, поэтому надежда на укрепление и улучшение отношений между США и Россией есть. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Александра Филиппенко.И новый посол, продолжила Филиппенко, – речь идет о Кенте Дойле Логсдоне, который сменит посла США в Молдове Дерека Хогана, – долгие годы работал в Госдепартаменте, и он, в отличии от своего предшественника и многих непрофессиональных дипломатов, не будет проводить политику, отличную от Вашингтона. Чтобы предсказать дальнейшие отношения России и Молдовы, можно проследить дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном – тогда мы поймем, как Госдепартамент США направляет действие своих послов.По мнению Филиппенко, турне Джо Байдена оказалось довольно успешным, и у Вашингтона появилась надежда на новые переговоры с Россией, в первую очередь, по вопросу вооружения.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, россия, молдова, сша, внешняя политика
Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову
Научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН оценила перспективы отношений двух стран.
Прежде всего необходимо обратить внимание на отношения Москвы и Вашингтона, в которых, после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, появилась надежда. Хочется верить, что провокаций и резких движений не последует, поэтому надежда на укрепление и улучшение отношений между США и Россией есть. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказала кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Александра Филиппенко.
"Всегда есть опасность, что кто-то воспользуется слабыми местами в отношениях и попытается разделить дружбу и теплые отношения между нашими странами. Хочется надеяться, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона перейдут на новый уровень", – говорит эксперт.
И новый посол, продолжила Филиппенко, – речь идет о Кенте Дойле Логсдоне, который сменит посла США в Молдове Дерека Хогана, – долгие годы работал в Госдепартаменте, и он, в отличии от своего предшественника и многих непрофессиональных дипломатов, не будет проводить политику, отличную от Вашингтона. Чтобы предсказать дальнейшие отношения России и Молдовы, можно проследить дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном – тогда мы поймем, как Госдепартамент США направляет действие своих послов.
"Сейчас есть настоящее потепление. Мы знаем, что от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа были большие ожидания на улучшение отношений, однако Дональду Трампу не дали этого сделать, ввиду сильного противостояния со стороны Конгресса", – рассказала эксперт.
По мнению Филиппенко, турне Джо Байдена оказалось довольно успешным, и у Вашингтона появилась надежда на новые переговоры с Россией, в первую очередь, по вопросу вооружения.
"Хочется верить, что теплые отношения между Россией и Молдовой не будут нарушены усилиями Госдепартамента, которые могут возникнуть, если ухудшатся отношения между Россией и США. В нашем институте профессора настроены положительно, несмотря на то, что все понимают их сложность, однако сейчас мы имеем дело с профессиональными дипломатами, от которых знаем, что ожидать", – заключила собеседник.