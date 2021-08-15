https://ru.sputnik.md/20210815/filippenko-kakie-otnosheniya-s-rossiey-zhdut-prozapadnuyu-moldovu-43875251.html

Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову

Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову

Научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН экспертно оценила перспективы отношений двух стран.

2021-08-15T08:00+0300

2021-08-15T08:00+0300

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Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову Филиппенко: какие отношения с Россией ждут прозападную Молдову

Прежде всего необходимо обратить внимание на отношения Москвы и Вашингтона, в которых, после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, появилась надежда. Хочется верить, что провокаций и резких движений не последует, поэтому надежда на укрепление и улучшение отношений между США и Россией есть. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Александра Филиппенко.И новый посол, продолжила Филиппенко, – речь идет о Кенте Дойле Логсдоне, который сменит посла США в Молдове Дерека Хогана, – долгие годы работал в Госдепартаменте, и он, в отличии от своего предшественника и многих непрофессиональных дипломатов, не будет проводить политику, отличную от Вашингтона. Чтобы предсказать дальнейшие отношения России и Молдовы, можно проследить дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном – тогда мы поймем, как Госдепартамент США направляет действие своих послов.По мнению Филиппенко, турне Джо Байдена оказалось довольно успешным, и у Вашингтона появилась надежда на новые переговоры с Россией, в первую очередь, по вопросу вооружения.

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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