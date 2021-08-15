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Массовые отставки в Молдове и громкий визит: итоги недели в одном видео
Массовые отставки в Молдове и громкий визит: итоги недели в одном видео
В одном видео все самые яркие события, которые произошли в Молдове за неделю.
2021-08-15T20:42+0300
2021-08-15T20:42+0300
видео
правительство
молдова
генпрокурор
майя санду
отставки
парламент
дмитрий козак
наталья гаврилица
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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Состоялось и первое заседание правительства, и визит заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, и заседание парламента, на котором депутаты приняли ряд важных инициатив.Визит Козака в МолдовуЗамглавы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа прибыл в Кишинев с рабочим визитом. В столице республики он провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов.Среди обсуждавшихся вопросов – приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боеприпасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.Додон раскрыл детали встречи блока ПКРМ-ПСРМ с Дмитрием Козаком&gt;&gt;&gt;О том, что Козак прибудет в республику стало известно 10 августа. Позднее в администрации молдавского президента сообщили, что во встрече с Козаком будут участвовать, вместе с президентом Молдовы, глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский. Кроме того, в переговорах участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов.Российский эксперт: между Москвой и Кишиневом нет непреодолимых противоречий по теме газа&gt;&gt;&gt;По словам Козака, стороны договорились о сотрудничестве и начале диалога на ведомственном уровне.Санду подтвердила настрой на прагматичный и конструктивный диалог с Россией. Премьер-министр Наталья Гаврилица положительно оценила результаты встреч руководства Молдовы с замглавы администрации президента России.Первое заседание нового правительства МолдовыНа первом заседании правительства под руководством Натальи Гаврилицы, которое состоялось в Кишиневе 9 августа, произведен ряд назначений и отставок в аппарате министерств, а также в правительственных агентствах.Также были одобрены отставка Владимира Головатюка с должности посла Молдовы в России и назначение Росияна Василоя на пост главы Пограничной полиции республики.Отставки продолжились и в четверг, 12 августа, когда члены кабмина собрались еще на одно заседание.Страсти по генпрокуроруВо вторник, 10 августа, состоялось заседание Высшего совета безопасности страны. По его итогам президент Молдовы заявила, что обсуждались меры, принимаемые ответственными органами для предотвращения отъезда из страны лиц, в отношении которых ведется следствие в связи с подозрением в крупной коррупции. По словам Санду, разработан ряд рекомендаций для Генпрокуратуры.Спустя некоторое время после этого депутат фракции "Действие и солидарность" и министр юстиции Сержиу Литвиненко сообщил о регистрации в парламенте законопроекта о Генпрокуратуре, который сделает возможным отставку генпрокурора.В Генеральной прокуратуре изложили свою позицию в связи с многочисленными заявлениями представителей власти о деятельности ведомства."Уровень понимания нынешней властью принципов правового государства неожиданно слаб, и на данный момент мы не видим смысла что-либо комментировать. Ответ прокуратуры на любые попытки посягнуть на ее институциональную и процессуальную независимость будет пропорционален серьезности таких нападок", – заявили в Генпрокуратуре.Тем не менее, 13 августа народные избранники утвердили в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможной его последующую отставку. Проголосовали за законопроект 59 депутатов.События непростой недели – в одном видео.
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Алена Матвеева
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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60
Массовые отставки в Молдове и громкий визит: итоги недели в одном видео
Массовые отставки в Молдове и громкий визит: итоги недели в одном видео
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правительство, молдова, генпрокурор, майя санду, отставки, парламент, дмитрий козак, наталья гаврилица, видео

Массовые отставки в Молдове и громкий визит: итоги недели в одном видео

20:42 15.08.2021
214
© Sputnik / Guvernul Republicii Moldova / IGSU al MAI al RM / Facebook: Maia Sandu / FC Sheriff / Parlamentul Republicii Moldova / FMF / Pixabay: Tumisu
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.
Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Состоялось и первое заседание правительства, и визит заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, и заседание парламента, на котором депутаты приняли ряд важных инициатив.

Визит Козака в Молдову

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак 11 августа прибыл в Кишинев с рабочим визитом. В столице республики он провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов.
Среди обсуждавшихся вопросов – приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боеприпасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову.
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О том, что Козак прибудет в республику стало известно 10 августа. Позднее в администрации молдавского президента сообщили, что во встрече с Козаком будут участвовать, вместе с президентом Молдовы, глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский. Кроме того, в переговорах участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов.
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По словам Козака, стороны договорились о сотрудничестве и начале диалога на ведомственном уровне.
Санду подтвердила настрой на прагматичный и конструктивный диалог с Россией.
Премьер-министр Наталья Гаврилица положительно оценила результаты встреч руководства Молдовы с замглавы администрации президента России.

Первое заседание нового правительства Молдовы

На первом заседании правительства под руководством Натальи Гаврилицы, которое состоялось в Кишиневе 9 августа, произведен ряд назначений и отставок в аппарате министерств, а также в правительственных агентствах.
Также были одобрены отставка Владимира Головатюка с должности посла Молдовы в России и назначение Росияна Василоя на пост главы Пограничной полиции республики.
Отставки продолжились и в четверг, 12 августа, когда члены кабмина собрались еще на одно заседание.

Страсти по генпрокурору

Во вторник, 10 августа, состоялось заседание Высшего совета безопасности страны. По его итогам президент Молдовы заявила, что обсуждались меры, принимаемые ответственными органами для предотвращения отъезда из страны лиц, в отношении которых ведется следствие в связи с подозрением в крупной коррупции. По словам Санду, разработан ряд рекомендаций для Генпрокуратуры.
Спустя некоторое время после этого депутат фракции "Действие и солидарность" и министр юстиции Сержиу Литвиненко сообщил о регистрации в парламенте законопроекта о Генпрокуратуре, который сделает возможным отставку генпрокурора.
В Генеральной прокуратуре изложили свою позицию в связи с многочисленными заявлениями представителей власти о деятельности ведомства.
"Уровень понимания нынешней властью принципов правового государства неожиданно слаб, и на данный момент мы не видим смысла что-либо комментировать. Ответ прокуратуры на любые попытки посягнуть на ее институциональную и процессуальную независимость будет пропорционален серьезности таких нападок", – заявили в Генпрокуратуре.
Тем не менее, 13 августа народные избранники утвердили в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможной его последующую отставку. Проголосовали за законопроект 59 депутатов.
События непростой недели – в одном видео.
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